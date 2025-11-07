Emprego e renda em alta trazem otimismo às vendas de Natal

O desemprego em sua menor taxa (5,6%), o número recorde de empregados com carteira assinada (39,1 milhões) e o rendimento real médio em alta há mais de 12 meses consecutivos — atingindo R$ 3.488 por mês, a maior média já levantada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) — motivam os varejistas a prever um bom movimento nas vendas deste fim de ano.

Um exemplo é o Shopping Circuito de Compras (CDC). Localizado no Brás, região central de São Paulo, abriu inscrições para empreendedores de todo o Brasil interessados em participar da Feira do Tripé, de outubro até o final de dezembro, aproveitando o período de compras natalinas.

Segundo a direção do CDC, o evento proporcionará aos participantes a oportunidade de utilizar tripés de exposição e explorar o potencial de vendas numa das maiores estruturas comerciais da América Latina, por um custo mensal de R$ 250 em outubro e R$ 800 em novembro e dezembro.

De acordo com o CDC, a Feira do Tripé é uma opção para comerciantes que querem deixar as ruas e atuar de forma legal, em um espaço com segurança e infraestrutura para vender seus produtos. O shopping disponibiliza diversos serviços gratuitos, que auxiliam os microempreendedores.

“Com fácil acesso e organização, o CDC apresenta um ambiente ideal para o comércio e preços acessíveis aos vendedores que desejam alugar os boxes, além de atrair uma alta taxa de visitantes, especialmente durante os eventos sazonais”, afirma o CEO da empresa, André Seibel.

O executivo conta que o evento já foi realizado com sucesso em outras datas comemorativas. No último Dia das Mães, contou com a participação de 1.300 vendedores e teve 22 mil visitantes por dia, alcançando um faturamento de R$ 56,5 bilhões, de acordo com dados da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP).

Segundo Seibel, o objetivo central da Feira do Tripé é divulgar as possibilidades de negócios e disponibilizar um caminho viável e acessível para a formalização e profissionalização dos vendedores informais: “O CDC tem uma estrutura pensada para acolher novos comerciantes com dignidade, proporcionando oportunidades para aqueles que não contam com um espaço de trabalho adequado, seguro e legalizado para atuar”.

PPP na capital

Inaugurado em 2022, o Shopping CDC é uma parceria público-privada com a Prefeitura de São Paulo, que oferece aos empreendedores informais do centro da capital o aluguel subsidiado, sob a função social de profissionalizar e disciplinar o comércio ambulante.

O centro comercial soma 5.400 boxes e lojas, 315 vagas de ônibus, 2.400 vagas de carros, estrutura de acessibilidade, climatização, Wi-Fi, elevadores, banheiros e praça de alimentação. O aluguel do boxe dispensa a consulta aos serviços de proteção ao crédito, como o Serasa, e é facilitado aos novos lojistas, que contam com assessoria do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).