Natal da Mineiridade 2025 une fé, arte e tecnologia em todo o estado

Minas Gerais se prepara para viver um Natal cheio de emoção e significado. Em 2025, o Natal da Mineiridade, promovido pelo governo de Minas por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo (Secult-MG) e da Fundação Clóvis Salgado (FCS), chega para celebrar tudo o que move o coração mineiro: a fé, a arte, a solidariedade e o encantamento das tradições. Neste ano, Belo Horizonte e dezenas de cidades do interior vão se encher de luz, música e encontros, transformando o estado em um grande palco de histórias, afetos e esperança.

A abertura oficial acontece nesta segunda-feira (17/11), às 18h30, na Praça da Liberdade, com a aguardada chegada do Papai Noel este ano, em uma versão “voadora”, conduzido por drones. A programação segue até 6 de janeiro de 2026, envolvendo mais de 500 municípios e cerca de 900 atrações registradas no portal Minas Gerais.

Fé, arte e tecnologia no coração de Minas

Com o tema “A Liberdade e as Artes”, o Natal da Mineiridade 2025 encerra o Ano das Artes em Minas Gerais e convida o público para uma experiência sensorial inédita. A Praça da Liberdade será transformada em um cenário imersivo inspirado nas seis regiões do estado, com projeções mapeadas, esculturas luminosas, lasers, drones e presépios artísticos.

“Cada espaço da praça traz elementos simbólicos das regiões de Minas, sempre com uma igreja representando o elo afetivo entre os povos e suas origens”, explica Sérgio Rodrigo Reis, presidente da Fundação Clóvis Salgado. “A chegada do Papai Noel será inesquecível um espetáculo preparado com muito carinho e tecnologia.”

Entre os destaques da cenografia estão a Revoada de Pássaros, uma instalação luminosa que simboliza o voo da liberdade e a ascensão espiritual, e o percurso encantado que leva o visitante da Avenida João Pinheiro até o Palácio da Liberdade, transformado na Casa do Papai Noel. O presépio iluminado sobre o espelho d’água e o coreto da praça, que retoma seu uso original com apresentações diárias de corais, orquestras, congadeiros e artistas mineiros, completam o circuito.

O local será dividido em seis setores temáticos, cada um inspirado em um símbolo da cultura mineira:Fé e Tradição, Luz e Esperança, Artes, Vila Mineiridade, Coreto Musical e o Presépio. Cada área vai abrigar experiências distintas desde apresentações musicais e teatrais até intervenções artísticas e momentos de espiritualidade convidando o visitante a percorrer um caminho simbólico entre a fé, a cultura e a inovação.

O evento tem patrocínio master da Vale e também do Itaú, O Boticário e Itambé, além do apoio da Cemig, Copasa, Instituto BAT Brasil, Codemge e CDL/BH. O gerente de Relacionamento Institucional da Vale, Gustavo Klein, destacou o compromisso da empresa com a valorização da cultura mineira. “É uma alegria apoiar o Natal da Mineiridade ao lado do governo de Minas e de parceiros que acreditam no poder transformador da cultura”, afirmou.

Ceia solidária

Uma das novidades mais emocionantes da edição 2025 é a Ação de Natal Solidária, realizada pelo Serviço Social Autônomo (Servas) e pela Gasmig, que pela primeira vez promove uma ceia natalina no Palácio da Liberdade.

No dia 24 de dezembro, 2 mil crianças, adolescentes, idosos e pessoas em situação de vulnerabilidade acolhidas por instituições parceiras serão recebidas para uma noite de confraternização, com presentes, apresentações musicais e jantar especial. “O Natal é tempo de encontro, amor e solidariedade. Receber essas pessoas no Palácio da Liberdade é mostrar que todos têm lugar à mesa da fraternidade”, afirma Christiana Noronha Renault, presidente do Servas.

As doações vêm das campanhas de adoção de cartinhas organizadas pelo Servas, que neste ano contaram com o apoio de órgãos de segurança pública, responsáveis por atender mais de 1.500 pedidos. “Muitas dessas cartas são comoventes. Há quem peça um brinquedo, mas também há quem sonhe com uma família ou um amigo. Nem tudo podemos oferecer, mas sempre podemos dar pertencimento e amor, não queremos que ninguém passe o Natal sozinho. Que todos se sintam parte desta grande família que é Minas Gerais”, conclui Christiana Renault, do Servas.

Parceira da iniciativa, a Gasmig reforça o compromisso social do setor empresarial com as ações solidárias promovidas pelo governo mineiro. “O Natal é um momento de união, esperança e partilha. Realizar essa ação no Palácio da Liberdade, um símbolo de Minas, torna tudo ainda mais significativo e acolhedor”, destaca Carlos Camargo de Colón, presidente da Gasmig, ressaltando a sintonia entre a empresa e o Servas na promoção de gestos de solidariedade e cuidado com as famílias mineiras.

Vila Mineiridade: sabores, cultura e tradição

Outro ponto alto da programação é a Vila Mineiridade, que será montada na Praça José Mendes Júnior, ao lado da Praça da Liberdade. De 19 de novembro a 6 de janeiro, o espaço reunirá gastronomia, artesanato e cultura popular.

Serão 30 expositores com pratos típicos e produtos regionais. Entre 20 e 23 de novembro, a culinária afro-brasileira ganha destaque, em homenagem ao Dia da Consciência Negra. O Salão das Artes, com curadoria de Mary Arantes, apresentará obras de mais de 80 artistas no CCBB Belo Horizonte, entre 11 a 14 e 19 a 21 de dezembro.

'Um abraço simbólico à cultura mineira'

Para a secretária de Estado de Cultura e Turismo, Bárbara Botega, o Natal da Mineiridade se consolidou como um dos principais eventos culturais e turísticos do país, movimentando a economia criativa e conectando tradição e inovação.

“É um grande abraço simbólico à nossa cultura. A Praça da Liberdade representa o encontro de todas as regiões mineiras, com atividades musicais diárias e experiências tecnológicas. Este Natal celebra a arte, mas também a solidariedade o coração de Minas se abre para acolher”, afirma Bárbara.

Ela destaca ainda a expansão do evento pelo interior: “Em 2025, mais de 500 municípios já inscreveram suas ações. Teremos quase mil manifestações culturais cadastradas presépios, feiras, corais, desfiles. Minas se tornou, de fato, o destino natalino mais completo do Brasil.”

Luz que aquece também a economia

Em 2024, o Natal da Mineiridade movimentou mais de R$ 2,5 bilhões apenas em Belo Horizonte, segundo dados da CDL/BH. “O Natal é tempo de fé, alegria e também de aquecer o comércio. Neste ano, esperamos um crescimento entre 3% e 5% nas vendas, impulsionado pelo turismo e pelas celebrações”, afirma Fausto Izac, vice-presidente da CDL/BH.

A entidade também promoverá ações que reforçam o clima festivo na capital, como a Casa do Papai Noel na Praça Sete “uma casinha toda instagramável, ideal para fotos e para as crianças” e uma carreata natalina pelas principais regiões de comércio da cidade.



Encerramento e homenagens

O evento segue até o Dia de Reis (6/1/2026), com cortejos, espetáculos e a tradicional queima das fitas dos desejos na Avenida João Pinheiro, simbolizando o encerramento das celebrações. Outros destaques incluem o Natal Barroco de São João del-Rei, o Natal Histórico de Ouro Preto, o Natal dos Lagos de Capitólio e as celebrações de Tiradentes, Barbacena e Monte Verde, que integram o circuito estadual.

O Concurso Nacional de Presépios da Fundação de Arte de Ouro Preto (Faop) segue com inscrições abertas até 2 de dezembro. “O Natal da Mineiridade 2025 chega cheio de luz, fé e emoção. É uma celebração da arte e da alma mineira um convite à esperança e ao reencontro”, resume Sérgio Rodrigo Reis, da FCS.

Programação completa

PRAÇA DA LIBERDADE

15/11: Conclusão de montagem e teste geral

17/11: Evento de abertura com show de drones e programação de luz

17/11: Vesperata de abertura no prédio do IEPHA-MG

Projeção mapeada na fachada do Palácio da Liberdade

Cantatas e corais nas sacadas do Prédio Verde (IEPHA-MG) e no Coreto da Praça

Apresentações diárias de corais, congadeiros e orquestras regionais

20/11: Espetáculo de drones em homenagem ao Dia da Consciência Negra (a confirmar)

12/12: Espetáculo de drones no aniversário de Belo Horizonte (a confirmar)

22, 23 e 24/12: Cortejo do Noel e programação especial do Show do Noel

24/12: Programação de véspera de Natal

06/01: Encerramento com a Queima das Fitas dos Desejos, na Av. João Pinheiro

PALÁCIO DA LIBERDADE

17/11 a 04/01: Casa do Papai Noel

Shows de laser nos jardins do Palácio

Espetáculos de patrocinadores: Vale, Itaú, Itambé, O Boticário e Cemig

Trenó do Noel: espetáculo de drones

Show do Noel: todos os domingos de 23/11 a 21/12, com edições especiais em 22, 23 e 24/12

06/01: Encerramento no Dia de Reis com a queima das fitas dos desejos

*estagiária sob a supervisão do subeditor Humberto Santos