Policiais Militares da região de Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, em Minas Gerais, deixaram o Natal de diversas famílias que vivem em situação de vulnerabilidade mais alegre. A ação teve ajuda também da sociedade.





Durante o projeto “Meu Natal Seguro e Solidário”, os militares conseguiram arrecadar e distribuir quase 26 mil brinquedos, mais de seis mil cestas básicas, além de fraldas geriátricas para crianças e famílias em situação de vulnerabilidade social.

“Essa é uma ação que nos estimula a enxergar e ajudar o nosso próximo, colocando o policial militar como referência de amparo e refúgio diante das nuances sociais existentes. Os militares tem um excelente trabalho de conscientização com as crianças para que elas saibam fazer boas escolhas no futuro e este trabalho traz um momento de alegria ao mesmo tempo em que elas conhecem os militares como as pessoas de bem que são”, destacou um dos militares envolvido na ação social.





As entregas dos brinquedos começaram no sábado (21/12) e continuam até esta quarta-feira (25/12).

