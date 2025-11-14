Assine
overlay
Início Gerais
VAI PESAR NO BOLSO?

Táxis em BH poderão usar Bandeira 2 em dezembro; veja o valor

Medida temporária em Belo Horizonte foi divulgada nesta sexta-feira (14/11); confira valores e se vai pesar no seu bolso no mês de Natal

Publicidade
Carregando...
Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
14/11/2025 10:54 - atualizado em 14/11/2025 10:56

compartilhe

SIGA
x
Marcha a ré nas ruas: desde 2021, apenas no ano passado houve crescimento significativo na frota de táxis
A medida é opcional, mas o operador que optar por utilizar a Bandeira 2 durante o período estipulado crédito: Jair Amaral/EM/D.A Press

Taxistas de Belo Horizonte poderão utilizar a bandeira 2 durante todo o mês de dezembro, independentemente do horário ou dia da semana, conforme publicado no Diário Oficial do Município (DOM) nesta sexta-feira (14/11). A bandeira 2 é de R$ 4,92, 20% a mais do que o preço da bandeira 1 – R$ 4,11.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

 

A diferença de R$ 0,81 pode pesar no bolso do usuário do serviço. Uma pessoa que utiliza o serviço de segunda a sexta, durante o mês de dezembro, que tem 23 dias úteis, incluindo o dia 25, pode desembolsar R$ 18,63 a mais.

 

Leia Mais

Conforme o documento, a medida é opcional, mas o operador que optar por utilizar a Bandeira 2 durante o período estipulado, deverá fixar a portaria em local visível e informar ao passageiro antes do embarque sobre a bandeira que será praticada na corrida solicitada. 

Atualmente, a bandeira 2 só pode ser usada de segunda a sexta, entre 22h e 6h, aos sábados a partir das 14h e em domingos e feriados. Com a portaria, o uso será excepcional e facultativo durante todo o mês, período que tradicionalmente registra aumento na demanda por táxi por causa das compras de fim de ano, confraternizações e maior movimento comercial. 

Siga nosso canal no WhatsApp e receba as notícias relevantes para o seu dia 

Quais são os valores no serviço de táxi em BH?

Bandeirada: R$ 5,15
Km Bandeira 1: R$ 4,11
Km Bandeira 2: R$ 4,92
Hora parada: R$ 35,48

Tópicos relacionados:

bh natal pbh taxi transporte

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay