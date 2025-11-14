Táxis em BH poderão usar Bandeira 2 em dezembro; veja o valor

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Taxistas de Belo Horizonte poderão utilizar a bandeira 2 durante todo o mês de dezembro, independentemente do horário ou dia da semana, conforme publicado no Diário Oficial do Município (DOM) nesta sexta-feira (14/11). A bandeira 2 é de R$ 4,92, 20% a mais do que o preço da bandeira 1 – R$ 4,11.

A diferença de R$ 0,81 pode pesar no bolso do usuário do serviço. Uma pessoa que utiliza o serviço de segunda a sexta, durante o mês de dezembro, que tem 23 dias úteis, incluindo o dia 25, pode desembolsar R$ 18,63 a mais.

Conforme o documento, a medida é opcional, mas o operador que optar por utilizar a Bandeira 2 durante o período estipulado, deverá fixar a portaria em local visível e informar ao passageiro antes do embarque sobre a bandeira que será praticada na corrida solicitada.

Atualmente, a bandeira 2 só pode ser usada de segunda a sexta, entre 22h e 6h, aos sábados a partir das 14h e em domingos e feriados. Com a portaria, o uso será excepcional e facultativo durante todo o mês, período que tradicionalmente registra aumento na demanda por táxi por causa das compras de fim de ano, confraternizações e maior movimento comercial.

Quais são os valores no serviço de táxi em BH?

Bandeirada: R$ 5,15

Km Bandeira 1: R$ 4,11

Km Bandeira 2: R$ 4,92

Hora parada: R$ 35,48