Táxi-lotação da Afonso Pena ganha rota estendida até o Bairro Serra

O serviço de táxi-lotação da Avenida Afonso Pena passou a circular também por ruas do Bairro Serra, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte. A mudança, ainda em fase experimental, é válida por 90 dias em um teste para oferecer uma nova alternativa de deslocamento na região.

O novo itinerário foi publicado no Diário Oficial do Município no sábado (13/9). A extensão da rota inclui trechos das avenidas Bandeirantes e do Cardoso (Praça do Cardoso), além das ruas Trifana, Serranos, Angustura, Capivari, Dr. Alípio Goulart, da Passagem, Desembargador Mário Matos, Corinto e Henrique Passini.

Em entrevista ao Estado de Minas, a diretoria de Planejamento e Controle de Mobilidade da SUMOB, Gabriela Pereira, contou que a demanda da extensão até o Serra, veio dos próprios taxistas. "Confirmamos que havia esse interesse de uma rota de táxi compartilhado também atendendo a região da Serra", disse.

Ela explicou que, no período de 90 dias será analisado se a rota trouxe impactos negativos ou positivos. "Temos três caminhos possíveis. Se não der certo, cancelamos completamente; caso apenas um trecho tenha problema, podemos alterar e fazer ajustes; e se der tudo certo adotamos a rota definitiva", afirmou.

O percurso segue até o ponto inicial tradicional, na Avenida Afonso Pena, 328, passando por locais já atendidos pelo serviço, como Praça da Bandeira, Praça do Papa, Instituto Orizonti, Avenida José do Patrocínio Pontes, Estação Lagoinha e Centro de Belo Horizonte.

De acordo com a Superintendência de Mobilidade (Sumob), a expectativa é verificar a adesão dos passageiros e o impacto no fluxo dos demais modais de transporte. Nesse período, a operação será acompanhada por equipes técnicas, que vão coletar dados e avaliar os impactos da ampliação na integração com os demais serviços de transporte público coletivo.

Segundo ela, por meio de canais de participação, será checada a avaliação dos usuários sobre esse novo atendimento e o impacto dessa nova rota no transporte público. "O transporte público é crucial para a mobilidade e temos que sempre garantir que ele seja protegido de qualquer impacto negativo. Nos canais de participação vamos verificar a contribuição dos táxis no trecho, avaliar o próprio caminho, redução de fluidez, aumento de insegurança e o desembarque nas linhas do transporte público coletivo que atendem essa região", explicou Gabriela.

Segundo a diretora "a rota Afonso Pena apontou um potencial de demanda por viagens compartilhadas por táxi na região do bairro Serra. A extensão do itinerário é uma resposta direta a esse movimento, oferecendo mais uma opção de deslocamento para os cidadãos”, afirmou em comunicado da Prefeitura de Belo Horizonte.

Atualmente, Belo Horizonte conta com 130 táxis-lotação, que circulam entre as avenidas Afonso Pena e Contorno. Gabriela alegou que não há expectativa de de outra ampliação do serviço em BH, no momento.

