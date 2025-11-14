Assine
COMBATE AO CRIME ORGANIZADO

Nove integrantes de organização criminosa são presos em operação em Minas

De acordo com a Polícia Civil, os criminosos atuam em 5 cidades da Região do Vale do Aço: São Domingos do Prata, João Monlevade, Dionísio, Timóteo e Ipatinga

Ivan Drummond
Ivan Drummond
Repórter
Repórter
14/11/2025 10:52 - atualizado em 14/11/2025 10:56

Policiais se concentram, ainda de madrugada para início da Operação Guardiões do Prata
Policiais se concentram, ainda de madrugada, para início da Operação Guardiões do Prata crédito: PCMG

A Polícia Civil deflagrou na manhã desta sexta-feira (14/11), a Operação Guardiões do Prata, que visa colocar fim às atividades de uma organização criminosa que atua na Região do Vale do Aço, em Minas Gerais. Nove pessoas já foram presas por tráfico de drogas na ação realizada pela delegacia do município de São Domingos do Prata (MG), na mesma região. 

De acordo com os investigadores, o objetivo é desarticular a organização, que atua em cinco cidades - São Domingos do Prata, João Monlevade, Dionísio, Timóteo e Ipatinga -, além de manter conexões com facções criminosas de outros estados.

Participam da operação 100 policiais e 30 viaturas das unidades da Polícia Civil, pertencentes ao 12º Departamento, localizado em Ipatinga. Estão sendo cumpridos 32 mandados de busca e apreensão.

Além das prisões realizadas, foram apreendidas grande quantidade de drogas, uma arma de fogo e dinheiro.

A Coordenadoria de Operações Estratégicas (COE), incluindo aeronave do Coordenação Aerostática e equipes da Coordenação de Operação com Cães e da Coordenação de Recursos Especiais também participam da operação.

Matéria em apuração

