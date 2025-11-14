Nove integrantes de organização criminosa são presos em operação em Minas

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

A Polícia Civil deflagrou na manhã desta sexta-feira (14/11), a Operação Guardiões do Prata, que visa colocar fim às atividades de uma organização criminosa que atua na Região do Vale do Aço, em Minas Gerais. Nove pessoas já foram presas por tráfico de drogas na ação realizada pela delegacia do município de São Domingos do Prata (MG), na mesma região.

De acordo com os investigadores, o objetivo é desarticular a organização, que atua em cinco cidades - São Domingos do Prata, João Monlevade, Dionísio, Timóteo e Ipatinga -, além de manter conexões com facções criminosas de outros estados.

Participam da operação 100 policiais e 30 viaturas das unidades da Polícia Civil, pertencentes ao 12º Departamento, localizado em Ipatinga. Estão sendo cumpridos 32 mandados de busca e apreensão.

Além das prisões realizadas, foram apreendidas grande quantidade de drogas, uma arma de fogo e dinheiro.

A Coordenadoria de Operações Estratégicas (COE), incluindo aeronave do Coordenação Aerostática e equipes da Coordenação de Operação com Cães e da Coordenação de Recursos Especiais também participam da operação.

Matéria em apuração