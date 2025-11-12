Operação aprende 6,5 toneladas de maconha em carreta refrigerada em BH

Um homem, que não teve a idade divulgada, foi preso em Belo Horizonte por tráfico de drogas nesta quarta-feira (12/11), por agentes da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado de Minas Gerais (FICCO/MG). Mais de seis toneladas de maconha foram apreendidas.

“Uma troca de informações entre forças de segurança de diferentes estados possibilitou o monitoramento e a abordagem de uma carreta suspeita, com carga refrigerada e lacrada, na capital mineira”, informou a Polícia Federal (PF) em comunicado na noite desta quarta-feira.

Durante as diligências realizadas no endereço de destino indicado na nota fiscal, verificou-se que o documento era falso. Os agentes encontraram aproximadamente 6,5 toneladas de maconha após a abertura do compartimento de carga.

O preso e o material apreendido foram encaminhados à Superintendência Regional da Polícia Federal, em Belo Horizonte.

A PF não divulgou outros detalhes. Questionada, a assessoria da instituição policial não soube informar se há apurações que confirmem a origem da droga ou se o destino final era Belo Horizonte ou outra cidade. Segundo o órgão, tal apuração só seria possível dentro do horário comercial.

A FICCO/MG é coordenada pela Polícia Federal (PF) e integrada pelas polícias Militar (PMMG), Civil (PCMG) e Penal (PPMG), além da Secretaria Nacional de Políticas Penais (SENAPPEN). O grupo atua de forma conjunta no enfrentamento ao crime organizado no estado.

