Polícia apreende 45 barras de maconha em casa de shows em MG

Mais de 100 barras de maconha foram apreendidas durante uma operação da Polícia Militar nessa segunda-feira (10/11), em Coronel Fabriciano (MG) e Ipaba (MG), no Vale do Rio Doce. Ao todo, 45 barras estavam em uma casa de shows, o restante foi encontrado em uma zona rural.

A ação teve início depois de uma denúncia anônima que informava sobre a chegada de uma grande carga de drogas em um bar e casa de eventos no bairro Nova Tijuca, em Coronel Fabriciano. Equipes do Tático Móvel do 58º Batalhão realizaram o monitoramento e flagraram o proprietário do local, de 34 anos, transportando três sacos suspeitos para a parte inferior do imóvel.

Com a movimentação, os militares cercaram o local e abordaram o homem no momento em que ele saía de carro, em um GM Onix. Durante as buscas no imóvel, os policiais encontraram 45 barras de maconha.

Com base nas informações coletadas, as equipes seguiram até uma área rural de Ipaba, onde localizaram outras 56 barras da droga, totalizando 101 barras de maconha apreendidas. As embalagens apresentavam as mesmas características, indicando origem comum.

O suspeito assumiu a propriedade da droga e foi preso em flagrante por tráfico de entorpecentes. O veículo, um telefone celular e um notebook também foram apreendidos. O homem e o material foram encaminhados à Delegacia de Plantão de Ipatinga para as demais providências legais.