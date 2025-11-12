Jovem divulga conteúdo pornográfico de adolescente e acaba preso em BH

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

Um jovem de 18 anos, investigado pelo furto do celular da ex-namorada, de 16, e pela divulgação de imagens pornográficas dela, foi indiciado pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), informou a instituição policial em coletiva à imprensa nesta quarta-feira (12/11). Os crimes aconteceram no Bairro Santa Amélia, na Região da Pampulha, em Belo Horizonte (MG).

A delegada Letícia Müller, da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente, explicou que a Polícia Militar prendeu o jovem em flagrante no último dia 8. “O casal manteve um relacionamento por pouco mais de um ano e, naquele dia, durante a noite, eles marcaram um encontro e tiveram, então, uma discussão”, iniciou Müller.

Durante esse desentendimento, o rapaz — aproveitando que o celular da vítima estava desbloqueado — tomou o aparelho das mãos dela e entrou na casa dele. A adolescente não conseguiu recuperar o telefone e acabou voltando para a residência dela.

“Pouco depois, a vítima se deparou com fotos e vídeos íntimos dela divulgados em seu perfil no Instagram. Esse material, que já estava nos arquivos do celular, também foi enviado para contatos da adolescente no WhatsApp, incluindo o pai dela”, explicou a delegada.

Depois de falar com a adolescente e entender o que havia acontecido, o pai foi à casa do namorado da filha. “Ele bateu na porta para pedir que o indivíduo devolvesse o telefone e, assim, as mídias vazadas pudessem ser excluídas, mas ele não atendeu. O pai, então, ligou para a Polícia Militar. Com a chegada dos militares, ele entregou o aparelho”, contou Müller, acrescentando que o rapaz confessou o furto e a divulgação do conteúdo íntimo.

Durante a audiência de custódia, no dia seguinte ao crime, a Justiça converteu a prisão em preventiva. Com isso, ele foi conduzido ao sistema prisional, onde, até a publicação desta matéria, seguia à disposição do Poder Judiciário.

O jovem foi indiciado por violência patrimonial em decorrência do furto do aparelho e por publicar e divulgar conteúdo pornográfico envolvendo adolescente, conforme previsto no artigo 241-A do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

