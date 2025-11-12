MG: homens atiram contra comércio e quase acertam cadeirante e bebê
Dupla em moto pretendia acertar um homem que passava na frente do estabelecimento em Uberlândia, causando pânico em quem estava próximo
A Polícia investiga uma tentativa de homicídio que aconteceu em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, e que foi flagrada por câmeras de segurança. No local do atentado estavam uma criança de colo e um cadeirante, ambos na linha dos tiros.
As imagens mostram quando dois homens em um moto se aproximam do alvo, um homem que passava na frente de um comércio. São vários disparos, mas nenhum chegou a acertar a vítima em potencial.
Ele, inclusive, corre para dentro do estabelecimento. Enquanto lá fora estava o cadeirante, dentro do comércio estava o bebê deitado em uma colchão. No vídeo externo, é possível ver o carrinho da criança.
Tanto atiradores quanto o alvo fugiram em seguida.
O caso foi registrado na Rua Gato Palheiro, no Bairro Pequis, zona oeste da cidade do Triângulo Mineiro e chamou a atenção o fato da Polícia Militar não ter sido acionada.
Contudo, os vídeos circulando em redes sociais chegaram aos militares, que informaram ter equipes em diligências para coleta de informações, que serão repassadas à Polícia Civil.