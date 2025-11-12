Clínicas para idosos são interditadas em Uberlândia (MG)
Operação de fiscalização durou 30 dias e resultou na prisão de 88 pessoas e no atendimento de 633 vítimas de violência contra idosos em Minas
compartilheSIGA
Duas clínicas de longa permanência foram interditadas cautelarmente em Uberlândia (MG), na região do Triângulo, pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais (Sejusp).
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
A cidade foi um dos focos da Operação Virtude, no combate crimes e maus-tratos contra idosos em todo o Estado de Minas Gerais.
Uma delas funcionava de forma clandestina, o que levou à devolução dos idosos às famílias. As instituições ficam nos bairros Martins e Nossa Senhora das Graças. Outras duas clínicas da cidade também foram fiscalizadas.
As vistorias foram realizadas por equipes da Polícia Civil, Vigilância Sanitária, Ministério Público e Corpo de Bombeiros. Segundo os órgãos envolvidos, foram identificadas irregularidades estruturais e administrativas, como problemas de acessibilidade, banheiros inadequados e falhas nas condições de higiene e segurança. Em algumas unidades, os responsáveis foram notificados a regularizar imediatamentea situação.
Leia Mais
As instituições visitadas não recebem recursos do Município e a interdição permanecerá até que as irregularidades sejam sanadas.
As ações integradas em Uberlândia tiveram o objetivo de verificar denúncias de maus-tratos e negligência e garantir o cumprimento das normas que regem as Instituições de Longa Permanência para Idosos.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
A Operação Virtude, que durou 30 dias, mobilizou mais de 4,3 mil profissionais no estado e resultou em 88 prisões e no atendimento de 633 vítimas de violência contra idosos.