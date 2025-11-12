Clínicas para idosos são interditadas em Uberlândia (MG)

Duas clínicas de longa permanência foram interditadas cautelarmente em Uberlândia (MG), na região do Triângulo, pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais (Sejusp).

A cidade foi um dos focos da Operação Virtude, no combate crimes e maus-tratos contra idosos em todo o Estado de Minas Gerais.

Uma delas funcionava de forma clandestina, o que levou à devolução dos idosos às famílias. As instituições ficam nos bairros Martins e Nossa Senhora das Graças. Outras duas clínicas da cidade também foram fiscalizadas.

As vistorias foram realizadas por equipes da Polícia Civil, Vigilância Sanitária, Ministério Público e Corpo de Bombeiros. Segundo os órgãos envolvidos, foram identificadas irregularidades estruturais e administrativas, como problemas de acessibilidade, banheiros inadequados e falhas nas condições de higiene e segurança. Em algumas unidades, os responsáveis foram notificados a regularizar imediatamentea situação.

As instituições visitadas não recebem recursos do Município e a interdição permanecerá até que as irregularidades sejam sanadas.

As ações integradas em Uberlândia tiveram o objetivo de verificar denúncias de maus-tratos e negligência e garantir o cumprimento das normas que regem as Instituições de Longa Permanência para Idosos.

A Operação Virtude, que durou 30 dias, mobilizou mais de 4,3 mil profissionais no estado e resultou em 88 prisões e no atendimento de 633 vítimas de violência contra idosos.