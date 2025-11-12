PRF intercepta carga do Paraguai com eletrônicos destinados a BH

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na manhã desta quarta-feira (12/11), uma carga de produtos do Paraguai durante uma fiscalização de rotina na BR-267, em Juatuba (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Por volta das 7h10, os policiais viram um veículo trafegando com a lanterna traseira quebrada. Diante da irregularidade, o motociclista recebeu ordem de parada. Durante a fiscalização, os policiais observaram diversos volumes de mercadorias cobertos por um pano preto no interior do veículo.

"Questionado, o condutor declarou que transportava produtos oriundos do Paraguai, como aparelho receptor de sinal de tv, isqueiros, chaveiros e eletrônicos. Ele não possuía nota fiscal nem havia realizado o desembaraço aduaneiro", explicou a PRF.

O motorista também disse que havia sido contratado por um homem, que seria o destinatário da carga, com entrega prevista em Belo Horizonte.