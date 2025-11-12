Assine
overlay
Início Gerais
'DESCAMINHO'

PRF intercepta carga do Paraguai com eletrônicos destinados a BH

Abordagem aconteceu na manhã desta quarta-feira (12/11) na BR-267, em Juatuba (MG), na Região Metropolitana; saiba o que a lei diz sobre o crime de descaminho

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
12/11/2025 21:44

compartilhe

SIGA
x
Durante a fiscalização, os policiais observaram diversos volumes de mercadorias cobertos por um pano preto no interior do veículo
Durante a fiscalização, os policiais observaram diversos volumes de mercadorias cobertos por um pano preto no interior do veículo crédito: PRF/Divulgação

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na manhã desta quarta-feira (12/11), uma carga de produtos do Paraguai durante uma fiscalização de rotina na BR-267, em Juatuba (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Por volta das 7h10, os policiais viram um veículo trafegando com a lanterna traseira quebrada. Diante da irregularidade, o motociclista recebeu ordem de parada. Durante a fiscalização, os policiais observaram diversos volumes de mercadorias cobertos por um pano preto no interior do veículo.

Leia Mais

"Questionado, o condutor declarou que transportava produtos oriundos do Paraguai, como aparelho receptor de sinal de tv, isqueiros, chaveiros e eletrônicos. Ele não possuía nota fiscal nem havia realizado o desembaraço aduaneiro", explicou a PRF. 

O motorista também disse que havia sido contratado por um homem, que seria o destinatário da carga, com entrega prevista em Belo Horizonte. 

O veículo foi recolhido e lacrado no pátio da PRF, onde a Receita Federal irá contabilizar todos os itens da carga. O condutor foi liberado no local e responderá pelo crime de descaminho.

 Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O que diz a lei?

O crime de descaminho, previsto no artigo 334 do Código Penal, consiste em iludir, no todo ou em parte, o pagamento de imposto ou direito devido pela entrada, saída ou consumo de mercadoria lícita. A pena prevista é de reclusão de 1 a 4 anos.

Tópicos relacionados:

belo-horizonte descaminho prf

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay