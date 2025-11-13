Assine
overlay
Início Gerais
OPERAÇÃO CREME DE LA CREME

Operação mira quadrilha que movimentou R$ 50 milhões com drogas sintéticas

Polícia Civil cumpre 27 mandados e bloqueia valores em sete cidades de Minas na Operação Creme de la Creme

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
13/11/2025 08:15

compartilhe

SIGA
x
Operação contra o tráfico de drogas em BH e seis cidades de MG conta com cerca de de 150 policiais civis
Operação contra o tráfico de drogas em BH e seis cidades de MG conta com cerca de de 150 policiais civis crédito: PCMG/Divulgação

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) deflagrou, na manhã desta quinta-feira (13/11), a Operação Creme de la Creme, com o objetivo de combater a venda e a distribuição de drogas sintéticas, como ecstasy, haxixe e skunk, em Belo Horizonte (MG), na Região Metropolitana e em municípios do interior do estado.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Nesta fase da operação, estão sendo cumpridos 27 mandados de busca e apreensão em Belo Horizonte, Contagem, Betim, Sarzedo, Nova Lima, Brumadinho e Pará de Minas. A Justiça também determinou o bloqueio de bens e valores pertencentes ao grupo investigado, que podem chegar a R$ 50 milhões.

 

Leia Mais

A operação é resultado do aprofundamento das investigações conduzidas pelo Departamento Estadual de Combate ao Narcotráfico (Denarc), por meio da 2ª Delegacia Especializada de Combate ao Narcotráfico. Segundo a PCMG, as investigações identificaram uma organização criminosa altamente estruturada, também envolvida em lavagem de dinheiro.

A Polícia Civil destaca que a ação reforça o trabalho do órgão no enfrentamento ao tráfico de drogas e na desarticulação de organizações criminosas. Cerca de 150 policiais civis participam das diligências desta quinta-feira.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Outras informações serão divulgadas pela instituição em coletiva de imprensa.

Tópicos relacionados:

bh grande-bh minas-gerais trafico-de-drogas

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay