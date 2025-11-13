Operação mira quadrilha que movimentou R$ 50 milhões com drogas sintéticas
Polícia Civil cumpre 27 mandados e bloqueia valores em sete cidades de Minas na Operação Creme de la Creme
A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) deflagrou, na manhã desta quinta-feira (13/11), a Operação Creme de la Creme, com o objetivo de combater a venda e a distribuição de drogas sintéticas, como ecstasy, haxixe e skunk, em Belo Horizonte (MG), na Região Metropolitana e em municípios do interior do estado.
Nesta fase da operação, estão sendo cumpridos 27 mandados de busca e apreensão em Belo Horizonte, Contagem, Betim, Sarzedo, Nova Lima, Brumadinho e Pará de Minas. A Justiça também determinou o bloqueio de bens e valores pertencentes ao grupo investigado, que podem chegar a R$ 50 milhões.
A operação é resultado do aprofundamento das investigações conduzidas pelo Departamento Estadual de Combate ao Narcotráfico (Denarc), por meio da 2ª Delegacia Especializada de Combate ao Narcotráfico. Segundo a PCMG, as investigações identificaram uma organização criminosa altamente estruturada, também envolvida em lavagem de dinheiro.
A Polícia Civil destaca que a ação reforça o trabalho do órgão no enfrentamento ao tráfico de drogas e na desarticulação de organizações criminosas. Cerca de 150 policiais civis participam das diligências desta quinta-feira.
Outras informações serão divulgadas pela instituição em coletiva de imprensa.