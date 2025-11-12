Nove presos em operação das polícias contra o crime organizado
125 policiais civis e militares participaram da operação Açor em Viços (MG), na Zona da Mata
No combate ao crime organizado na região de Viçosa (MG), na Zona da Mata, a Polícia Civil trabalha para desarticular uma organização criminosa, com apoio da Polícia Militar, deflagrando nesta quarta-feira (12/11), a operação Açor. Ao todo, nove pessoas foram presas.
A operação foi realizada nas cidades mineiras de Viçosa, Ervália e Coimbra. Ao todo, participaram 125 policiais, que apreenderam armas de fogo, munições, drogas, anotações referentes ao tráfico, dinheiro, celulares e veículos.
Segundo o delegado regional em Viçosa, José Donizetti Teixeira, “o sucesso da operação se dá pelas informações compartilhadas entre as forças de segurança e pelo empenho dos policiais nas ações de investigação e de inteligência, o que culminou na prisão de envolvidos no tráfico de entorpecentes e homicídios, trazendo, assim, mais segurança à população".
O nome da operação se refere a uma ave de rapina, com notável agilidade, precisão e adaptabilidade, e faz referência à atuação das forças policiais, baseada em inteligência, rapidez e eficiência no enfrentamento ao crime.