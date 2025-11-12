Assine
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

PC desarticula megarrede de furto e receptação de cobre em Minas

Operação Cyprium bloqueia R$ 30 milhões e cumpre mandados em MG, RJ e BA

Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
12/11/2025 09:24

Polícia Civil Desarticula megarrede de receptação de cobre em três estados e bloqueia R$ 30 Milhões crédito: PCMG/Divulgação

Uma megarrede criminosa de furto e receptação de fios de cobre foi desarticulada pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) nesta quarta-feira (12/11), durante mais uma fase da Operação Cyprium, considerada pelo órgão como uma das maiores ações já realizadas no estado contra esse tipo de crime.

Coordenada pelo Núcleo Regional de Inteligência de Juiz de Fora e pela Delegacia de Visconde do Rio Branco, a operação ocorreu simultaneamente em oito cidades de três estados, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Bahia, e contou com o apoio das Polícias Civis dos três estados.

Ao todo, foram cumpridos 38 mandados de busca e apreensão e nove mandados de prisão. As investigações apontam que o grupo, considerado a maior organização criminosa voltada para esse tipo de delito na Zona da Mata mineira, movimentou mais de R$ 30 milhões nos últimos anos, enviando semanalmente toneladas de fios de cobre furtados para o Rio de Janeiro e a Bahia.

O esquema contava com funcionários e ex-funcionários de empresas de telefonia e internet, que facilitavam os furtos utilizando uniformes e ordens de serviço falsificadas para disfarçar as ações criminosas. 

A PCMG informou que mais detalhes serão divulgados em coletiva de imprensa nas próximas horas.

cobre minas-gerais policia

