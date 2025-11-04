Grande BH: PM apreende grande carga de drogas em operação

Uma operação da Polícia Militar (PM) resultou na apreensão de uma grande quantidade de drogas na noite dessa segunda-feira (3/11), em Ribeirão das Neves (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

De acordo com informações da corporação, os militares receberam denúncias de que lideranças do tráfico estariam transferindo o local de armazenamento de entorpecentes dentro de um aglomerado da cidade.

Diante das informações, a PM montou uma operação estratégica para chegar até um barracão utilizado como depósito de drogas. Durante a ação, os policiais realizaram o cerco para impedir a fuga dos suspeitos.

Apreensão

Ao chegarem ao endereço indicado, os militares perceberam movimentação suspeita em uma casa de portão branco, onde indivíduos entravam e saíam com frequência. Assim que notaram a presença da polícia, os suspeitos correram e fugiram por um beco, desaparecendo em meio a um lote vago com mato alto.

Durante as buscas, os policiais entraram em uma casa abandonada, com placa de “vende-se” e encontraram um saco plástico com dez barras de maconha e uma mochila com outras drogas embaladas para venda. Sobre a casa com portão branco nada foi encontrado.

Material apreendido

11 barras de maconha

690 pinos de cocaína

130 pedras de crack

70 buchas de maconha

800 gramas de cocaína em pó

A droga foi encaminhada para a Delegacia de Plantão de Ribeirão das Neves. Os suspeitos não foram localizados, e a Polícia Civil dará continuidade às investigações para identificar os responsáveis pelo depósito.