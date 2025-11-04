Assine
overlay
Início Gerais
DENÚNCIAS

Grande BH: PM apreende grande carga de drogas em operação

Ação mirou barracão usado como depósito de entorpecentes em Ribeirão das Neves (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte

Publicidade
Carregando...
Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
04/11/2025 09:07 - atualizado em 04/11/2025 10:36

compartilhe

SIGA
x
Entre as drogas apreendidas estavam barras e buchas de maconha, pinos de cocaína, pedras de crack e cocaína em pó
Entre as drogas apreendidas estavam barras e buchas de maconha, pinos de cocaína, pedras de crack e cocaína em pó crédito: PMMG/Divulgação

Uma operação da Polícia Militar (PM) resultou na apreensão de uma grande quantidade de drogas na noite dessa segunda-feira (3/11), em Ribeirão das Neves (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

De acordo com informações da corporação, os militares receberam denúncias de que lideranças do tráfico estariam transferindo o local de armazenamento de entorpecentes dentro de um aglomerado da cidade.

Leia Mais

Diante das informações, a PM montou uma operação estratégica para chegar até um barracão utilizado como depósito de drogas. Durante a ação, os policiais realizaram o cerco para impedir a fuga dos suspeitos.

Apreensão

Ao chegarem ao endereço indicado, os militares perceberam movimentação suspeita em uma casa de portão branco, onde indivíduos entravam e saíam com frequência. Assim que notaram a presença da polícia, os suspeitos correram e fugiram por um beco, desaparecendo em meio a um lote vago com mato alto.

Durante as buscas, os policiais entraram em uma casa abandonada, com placa de “vende-se” e encontraram um saco plástico com dez barras de maconha e uma mochila com outras drogas embaladas para venda. Sobre a casa com portão branco nada foi encontrado. 

Material apreendido

  • 11 barras de maconha
  • 690 pinos de cocaína
  • 130 pedras de crack
  • 70 buchas de maconha
  • 800 gramas de cocaína em pó

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A droga foi encaminhada para a Delegacia de Plantão de Ribeirão das Neves. Os suspeitos não foram localizados, e a Polícia Civil dará continuidade às investigações para identificar os responsáveis pelo depósito.

Tópicos relacionados:

drogas grande-bh minas-gerais trafico-de-drogas

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay