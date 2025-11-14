Grupo criminoso que lavou R$ 252 milhões é alvo de operação da PF em MG

A Polícia Federal (PF) deflagrou, na manhã desta sexta-feira (14/10), a Operação Simulatio, destinada a combater a lavagem de dinheiro praticada por um grupo criminoso com atuação no Triângulo Mineiro e no interior de Goiás.

Foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão, sendo nove em Uberlândia (MG), um em Jataí (GO) e um em Rio Verde (GO). A Justiça determinou ainda o bloqueio de contas de empresas envolvidas, além da apreensão de 70 veículos, muitos de luxo, e sete imóveis de alto padrão pertencentes aos investigados.

Segundo a PF, a organização criminosa movimentou cerca de R$ 252 milhões em cinco anos. Para ocultar a origem ilícita dos valores, os investigados criavam empresas de fachada nos ramos de atacado de alimentos para animais, grãos, carnes nobres, além de pet shops, bares e transporte de grãos. As atividades eram registradas com identidades falsas produzidas por integrantes do grupo.

O líder da organização, que tem duas passagens por tráfico de drogas e estava foragido, foi preso na terça-feira (12/11) depois de apresentar documentos falsos em uma abordagem da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR-050, em Uberlândia (MG).

Os alvos poderão responder por organização criminosa, lavagem de dinheiro, falsidade ideológica e uso de documento falso.

O nome da operação, Simulatio, termo em latim que significa “simulação”, faz referência ao uso de identidades falsas para dissimular as atividades ilícitas do grupo.