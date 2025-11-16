Grande BH: carro bate em poste e dois homens morrem presos às ferragens
Motorista teria fugido depois do acidente na Avenida Edmeia Matos Lazzarotti, em Betim (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte
compartilheSIGA
Dois homens morreram depois de um carro bater contra um poste na madrugada deste domingo (16/11), na Avenida Edmeia Matos Lazzarotti, altura do nº 159, no Bairro Nossa Senhora de Fátima, em Betim (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A colisão foi registrada por volta das 2h.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
De acordo com o Corpo de Bombeiros, com o impacto da batida, o poste foi derrubado. Quando os socorristas chegaram ao local, encontraram as duas vítimas já sem vida e presas às ferragens. Os homens, que estavam como passageiros do veículo, aparentavam cerca de 40 anos de idade.
Leia Mais
Relatos indicam que o motorista teria fugido do local antes da chegada das equipes de resgate. As circunstâncias do acidente e a possível dinâmica da batida serão investigadas pela Polícia Civil.
A via precisou ser parcialmente interditada para os trabalhos de atendimento, perícia e remoção das vítimas, sendo liberada posteriormente.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia