Grande BH: carro bate em poste e dois homens morrem presos às ferragens

Dois homens morreram depois de um carro bater contra um poste na madrugada deste domingo (16/11), na Avenida Edmeia Matos Lazzarotti, altura do nº 159, no Bairro Nossa Senhora de Fátima, em Betim (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A colisão foi registrada por volta das 2h.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, com o impacto da batida, o poste foi derrubado. Quando os socorristas chegaram ao local, encontraram as duas vítimas já sem vida e presas às ferragens. Os homens, que estavam como passageiros do veículo, aparentavam cerca de 40 anos de idade.

Relatos indicam que o motorista teria fugido do local antes da chegada das equipes de resgate. As circunstâncias do acidente e a possível dinâmica da batida serão investigadas pela Polícia Civil.

A via precisou ser parcialmente interditada para os trabalhos de atendimento, perícia e remoção das vítimas, sendo liberada posteriormente.

