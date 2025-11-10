Trânsito em avenida de BH é interditado por queda de poste
Parte da estrutura e da fiação está espalhada no asfalto e impedindo que veículos e pedestres passem em trecho da Avenida Itaú, no Bairro Padre Eustáquio
O trânsito na Avenida Itaú, no Bairro Padre Eustáquio, na Região Noroeste de Belo Horizonte, está interditado na tarde desta segunda-feira (10/11). O local foi fechado depois que um poste de energia caiu.
Pelas redes sociais, a BHTrans informou que o trecho da via, próximo à Praça São Vicente, está bloqueado desde as 13h38. Agentes da autarquia estão no local sinalizando aos motoristas. Parte da estrutura e da fiação está espalhada no asfalto.
Quem precisa passar pela marginal do Anel Rodoviário pode desviar pela Rua Jacutinga. Apesar do susto e dos transtornos, não há registro de feridos.
Uma equipe da Cemig está no local, realizando a troca do poste. No momento, 124 clientes estão sem energia. O poste foi puxado pelos cabos de telefonia, provavelmente por um caminhão que passava pelo local no momento da queda.
