ATENÇÃO REDOBRADA

Trânsito em avenida de BH é interditado por queda de poste

Parte da estrutura e da fiação está espalhada no asfalto e impedindo que veículos e pedestres passem em trecho da Avenida Itaú, no Bairro Padre Eustáquio

Clara Mariz
Repórter
Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas
10/11/2025 16:08 - atualizado em 10/11/2025 16:35

Poste caído Avenida Itaú, no Bairro Padre Eustáquio, em BH
BHTrans informou que o trecho da avenida, próximo a Praça São Vicente, está bloqueado desde as 13h38 crédito: BHTrans / Divulgação

O trânsito na Avenida Itaú, no Bairro Padre Eustáquio, na Região Noroeste de Belo Horizonte, está interditado na tarde desta segunda-feira (10/11). O local foi fechado depois que um poste de energia caiu.

Pelas redes sociais, a BHTrans informou que o trecho da via, próximo à Praça São Vicente, está bloqueado desde as 13h38. Agentes da autarquia estão no local sinalizando aos motoristas. Parte da estrutura e da fiação está espalhada no asfalto.

Quem precisa passar pela marginal do Anel Rodoviário pode desviar pela Rua Jacutinga. Apesar do susto e dos transtornos, não há registro de feridos. 

Uma equipe da Cemig está no local, realizando a troca do poste. No momento, 124 clientes estão sem energia. O poste foi puxado pelos cabos de telefonia, provavelmente por um caminhão que passava pelo local no momento da queda.

