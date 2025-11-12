Motociclista fica ferido em acidente com carro próximo a outlet de Contagem
Outro acidente também foi registrado nesta manhã na Via Expressa; motociclista foi socorrido pelo Samu
Um motociclista ficou ferido na manhã desta quarta-feira (12/11) ao bater em um carro na Avenida Cardeal Eugênio Pacelli, no Bairro Cidade Industrial, próximo ao outlet de Contagem (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte.
Segundo a TransCon, empresa responsável pelo trânsito e transporte da cidade, a faixa da direita no sentido Centro de BH chegou a ser interditada para o resgate do motociclista, mas o trânsito já foi liberado. A vítima foi socorrida pelo Samu e levada ao Hospital Municipal de Contagem.
Outro acidente também foi registrado nesta manhã, na Via Expressa, altura do Bairro Água Branca, envolvendo um caminhão e um carro. A faixa da direita sentido metrô precisou ser interditada, e operadores de tráfego trabalharam no local. A pista foi liberada.
