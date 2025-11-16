Assine
MG: casal morre em capotamento de carro na interseção da BR-354 com BR-262

O acidente resultou na morte de jovens de aproximadamente 20 anos, de acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais

16/11/2025 18:02 - atualizado em 16/11/2025 18:03

O acidente resultou na morte de um casal de jovens de aproximadamente 20 anos
O acidente resultou na morte de um casal de jovens de aproximadamente 20 anos crédito: Reprodução CBMMG

O capotamento de um carro na interseção das BRs-354 e 262, na Região do Alto Paranaíba, em Minas Gerais, resultou na morte de um casal de jovens de aproximadamente 20 anos, de acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG). O acidente aconteceu na manhã deste domingo (16/11), próximo ao município de São Gotardo. 

A corporação informa que foi acionada em apoio à Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) e que o motorista do carro teria passado direto em uma curva. “O condutor teria perdido o controle da condução do veículo ou dormido ao volante”, afirma o CBMMG. 

Ao sair da pista em alta velocidade, o carro adentrou a vegetação ao lado da via, chocou-se contra grandes pedras e capotou. O veículo parou sobre as quatro rodas a cerca de 10 metros da estrada.

De acordo com os bombeiros, o motorista foi ejetado com o impacto nas pedras e o corpo foi encontrado a alguns metros de distância do automóvel. Já a jovem “girou dentro do carro e acabou de cabeça para baixo”. O CBMMG afirma que ambos não utilizavam cinto de segurança.

