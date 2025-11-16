Assine
overlay
Início Gerais
REGIÃO NORDESTE

Carro pega fogo na Avenida Cristiano Machado, em BH

As chamas iniciaram na parte frontal do veículo, do modelo Parati, de acordo com o Corpo de Bombeiros

Publicidade
Carregando...
Laura Scardua
Laura Scardua
Repórter
Repórter multimídia da editoria de Gerais
16/11/2025 17:16 - atualizado em 16/11/2025 17:19

compartilhe

SIGA
x
O Corpo de Bombeiros esteve no local e debelou as chamas que atingiram o carro
O Corpo de Bombeiros esteve no local e debelou as chamas que atingiram o carro crédito: Reprodução CBMMG

Um carro modelo Parati pegou fogo na Avenida Cristiano Machado, na altura do número 4.000, Bairro União, Região Nordeste de BH, na tarde deste domingo (16/11).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Leia Mais

As chamas iniciaram na parte frontal do veículo, de acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG). O carro foi totalmente consumido pelo fogo, cuja fumaça chamou atenção dos transeuntes da área.

A corporação esteve no local da ocorrência, no sentido Centro da avenida e próximo ao Ouro Minas Hotel, e debelou o incêndio. O condutor do veículo não ficou ferido, de acordo com os bombeiros.

 A causa das chamas não foi informada. 

Tópicos relacionados:

bh carro-pega-fogo fogo incendio

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay