Carro pega fogo na Avenida Cristiano Machado, em BH

Um carro modelo Parati pegou fogo na Avenida Cristiano Machado, na altura do número 4.000, Bairro União, Região Nordeste de BH, na tarde deste domingo (16/11).

As chamas iniciaram na parte frontal do veículo, de acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG). O carro foi totalmente consumido pelo fogo, cuja fumaça chamou atenção dos transeuntes da área.

A corporação esteve no local da ocorrência, no sentido Centro da avenida e próximo ao Ouro Minas Hotel, e debelou o incêndio. O condutor do veículo não ficou ferido, de acordo com os bombeiros.

A causa das chamas não foi informada.