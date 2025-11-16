Carro pega fogo na Avenida Cristiano Machado, em BH
As chamas iniciaram na parte frontal do veículo, do modelo Parati, de acordo com o Corpo de Bombeiros
Um carro modelo Parati pegou fogo na Avenida Cristiano Machado, na altura do número 4.000, Bairro União, Região Nordeste de BH, na tarde deste domingo (16/11).
As chamas iniciaram na parte frontal do veículo, de acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG). O carro foi totalmente consumido pelo fogo, cuja fumaça chamou atenção dos transeuntes da área.
A corporação esteve no local da ocorrência, no sentido Centro da avenida e próximo ao Ouro Minas Hotel, e debelou o incêndio. O condutor do veículo não ficou ferido, de acordo com os bombeiros.
A causa das chamas não foi informada.