MG: BR-251 é fechada e sem previsão de liberação depois de carreta tombar
Rodovia segue sem previsão de liberação; carga se espalhou na pista em Fruta de Leite, no Norte de Minas
A BR-251 está interditada na manhã deste domingo (16/11) depois do tombamento de uma carreta carregada com madeira no km 337 da rodovia, em Fruta de Leite (MG), no Norte de Minas.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu por volta das 7h30 e espalhou a carga sobre a pista. Imagem na rede social mostra a carreta atravessada na rodovia.
Equipes da PRF de Salinas estão no local e aguardam a chegada de um guincho para iniciar a remoção do veículo e da carga. Até o momento, não há previsão de liberação do tráfego.
Motoristas que passam pela região devem buscar rotas alternativas pelos aplicativos de navegação. Não há informações sobre vítimas e motivo do acidente.
