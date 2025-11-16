Assine
ATENÇÃO, MOTORISTAS!

MG: BR-251 é fechada e sem previsão de liberação depois de carreta tombar

Rodovia segue sem previsão de liberação; carga se espalhou na pista em Fruta de Leite, no Norte de Minas

Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
16/11/2025 09:44 - atualizado em 16/11/2025 09:55

BR-251 está fechada depois de carreta tombar e não há previsão de liberação
BR-251 está fechada depois de carreta tombar e não há previsão de liberação crédito: Redes Sociais/Reprodução

A BR-251 está interditada na manhã deste domingo (16/11) depois do tombamento de uma carreta carregada com madeira no km 337 da rodovia, em Fruta de Leite (MG), no Norte de Minas.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu por volta das 7h30 e espalhou a carga sobre a pista. Imagem na rede social mostra a carreta atravessada na rodovia.

Equipes da PRF de Salinas estão no local e aguardam a chegada de um guincho para iniciar a remoção do veículo e da carga. Até o momento, não há previsão de liberação do tráfego.

Motoristas que passam pela região devem buscar rotas alternativas pelos aplicativos de navegação. Não há informações sobre vítimas e motivo do acidente.

