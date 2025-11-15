Assine
overlay
Início Gerais
MORTE NAS ESTRADAS

MG: caminhoneiro morre depois da carreta colidir com Corolla

Acidente ocorreu na MGC-460; caminhão capotou e interditou a via nos dois sentidos

Publicidade
Carregando...
Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
15/11/2025 08:42

compartilhe

SIGA
x
Carreta bitrem bate na lateral de um Corolla, capota e o caminhoneiro morre em MG
Carreta bitrem bate na lateral de um Corolla, capota e o caminhoneiro morre em MG crédito: Corpo de Bombeiros/Reprodução

Uma carreta bitrem carregada com leite colidiu lateralmente com um Toyota Corolla na noite dessa sexta-feira (14/11), deixando o caminhoneiro morto na MGC-460, entre Carmo de Minas e Olímpio Noronha, no Sul de Minas.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu por volta das 19h30, no km 45 da rodovia. O Corolla, que seguia sentido Carmo de Minas com quatro ocupantes, foi atingido na lateral pela carreta que vinha no sentido contrário. Com o impacto, o caminhão capotou e ficou tombado, bloqueando totalmente o tráfego nos dois sentidos.

Leia Mais

 

A equipe do Samu de São Lourenço prestou atendimento ao motorista do Corolla, que sofreu ferimentos e recebeu cuidados médicos. Os outros três passageiros estavam conscientes e sem lesões aparentes, recusando atendimento.

O caminhoneiro, um homem de cerca de 40 anos, foi encontrado preso às ferragens e já sem vida. Bombeiros realizaram o isolamento da área, adotaram medidas de segurança e executaram o desencarceramento para remoção do corpo.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A Polícia Militar atuou na sinalização e controle do trânsito, enquanto a Perícia da Polícia Civil realizou os levantamentos técnicos. Depois dos trabalhos periciais, o corpo foi encaminhado à Funerária Central de Lambari. A via foi liberada para os órgãos competentes após as operações de salvamento.

Tópicos relacionados:

acidente-de-transito bombeiros minas-gerais pm policia-civil

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay