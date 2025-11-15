MG: caminhoneiro morre depois da carreta colidir com Corolla

Uma carreta bitrem carregada com leite colidiu lateralmente com um Toyota Corolla na noite dessa sexta-feira (14/11), deixando o caminhoneiro morto na MGC-460, entre Carmo de Minas e Olímpio Noronha, no Sul de Minas.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu por volta das 19h30, no km 45 da rodovia. O Corolla, que seguia sentido Carmo de Minas com quatro ocupantes, foi atingido na lateral pela carreta que vinha no sentido contrário. Com o impacto, o caminhão capotou e ficou tombado, bloqueando totalmente o tráfego nos dois sentidos.

A equipe do Samu de São Lourenço prestou atendimento ao motorista do Corolla, que sofreu ferimentos e recebeu cuidados médicos. Os outros três passageiros estavam conscientes e sem lesões aparentes, recusando atendimento.

O caminhoneiro, um homem de cerca de 40 anos, foi encontrado preso às ferragens e já sem vida. Bombeiros realizaram o isolamento da área, adotaram medidas de segurança e executaram o desencarceramento para remoção do corpo.

A Polícia Militar atuou na sinalização e controle do trânsito, enquanto a Perícia da Polícia Civil realizou os levantamentos técnicos. Depois dos trabalhos periciais, o corpo foi encaminhado à Funerária Central de Lambari. A via foi liberada para os órgãos competentes após as operações de salvamento.