MG: motorista morre em batida entre carretas em curva da BR-352

O motorista de uma carreta, de aproximadamente 40 anos, morreu em uma colisão frontal entre o caminhão entre dirigia e uma outra carreta em uma curva da BR-352 na altura de Pará de Minas (MG), no Centro-Oeste do estado, em uma região próxima de Capoeira Grande, na manhã desta quarta-feira (12/11).

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), testemunhas contaram que o acidente aconteceu depois que uma moto saiu repentinamente de uma estrada vicinal às margens da rodovia. Neste momento, o motorista de uma das carretas, que seguia sentido Pitangui (MG), deu uma freada brusca que levou o veículo a um movimento de “L”.

Conforme os registros, a parte da carreta que saiu do curso invadiu a pista contrária e bateu contra a segunda carreta, que seguia no sentido oposto e teve a cabine atingida. Imagens divulgadas pelos bombeiros mostram que ela ficou completamente destruída.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O motorista da segunda carreta foi atendido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas teve a morte confirmada ainda no local. Já o motorista que freou a carreta não teve ferimentos.