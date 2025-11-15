Assine
overlay
Início Gerais
DESTOMBAMENTO

MG: BR-381 é interditada para destombar carreta que ficou 2 dias no local

Operação ocorreu na manhã deste sábado em São Sebastião da Bela Vista e causou 5 km de fila

Publicidade
Carregando...
Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
15/11/2025 09:46 - atualizado em 15/11/2025 09:46

compartilhe

SIGA
x
Destombamento de carreta na manhã deste sábado (15/11), na BR-381 altura de São Sebastião da Bela Vista (MG), Região do Sul do estado
Destombamento de carreta na manhã deste sábado (15/11), na BR-381 altura de São Sebastião da Bela Vista (MG), Região do Sul do estado crédito: Redes Sociais/Reprodução

A BR-381 ficou fechada na manhã deste sábado (15/11) para o destombamento de uma carreta no km 844, em São Sebastião da Bela Vista (MG), no Sul do estado. O veículo tombou na última quinta-feira (13/11) e permaneceu no local por dois dias.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Segundo a Arteris, concessionária responsável pela rodovia, a retirada só pôde ocorrer depois de autorização da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Outro fator que atrasou o serviço foi o fato de a carreta ter capotado no canteiro central, o que exigiu uma operação mais complexa.

Leia Mais

O destombamento foi concluído por volta das 7h45, mas o congestionamento ainda atingia cerca de 5 km no sentido São Paulo durante a manhã.

Imagens divulgadas nas redes sociais mostram o momento da remoção e a longa fila de veículos. A expectativa é de que o tráfego seja normalizado ao longo das próximas horas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Tópicos relacionados:

acidente-de-transito br-381 destombamento minas-gerais

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay