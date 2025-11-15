MG: BR-381 é interditada para destombar carreta que ficou 2 dias no local

A BR-381 ficou fechada na manhã deste sábado (15/11) para o destombamento de uma carreta no km 844, em São Sebastião da Bela Vista (MG), no Sul do estado. O veículo tombou na última quinta-feira (13/11) e permaneceu no local por dois dias.

Segundo a Arteris, concessionária responsável pela rodovia, a retirada só pôde ocorrer depois de autorização da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Outro fator que atrasou o serviço foi o fato de a carreta ter capotado no canteiro central, o que exigiu uma operação mais complexa.

O destombamento foi concluído por volta das 7h45, mas o congestionamento ainda atingia cerca de 5 km no sentido São Paulo durante a manhã.

Imagens divulgadas nas redes sociais mostram o momento da remoção e a longa fila de veículos. A expectativa é de que o tráfego seja normalizado ao longo das próximas horas.

