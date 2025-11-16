Assine
VENTO E GRANIZO

Cidades mineiras estão sob alerta de tempestade; saiba quais

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), ao menos 142 municípios estão incluídos no aviso, válido até segunda-feira (17/11)

16/11/2025 21:42

É esperado chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia
o alerta prevê chuva de até 50mm/dia, ventos intensos e queda de granizo crédito: Jair Amaral/EM/D.A Press

Minas Gerais tem cidades sob alerta de tempestade neste domingo (16/11). O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu o aviso para 142 municípios. O comunicado é válido até as 9h40 desta segunda-feira (17/11).

Conforme o Inmet, o alerta prevê chuva entre 20mm/h e 30mm/h ou até 50mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h) e queda de granizo.

Nesses casos, há baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos. 

Cidades em alerta de tempestade

  • Alagoa
  • Albertina
  • Alfenas
  • Alpinópolis
  • Alterosa
  • Andradas
  • Arceburgo
  • Areado
  • Baependi
  • Bandeira do Sul
  • Bom Jesus da Penha
  • Bom Repouso
  • Borda da Mata
  • Botelhos
  • Brazópolis
  • Bueno Brandão
  • Cabo Verde
  • Cachoeira de Minas
  • Caldas
  • Camanducaia
  • Cambuí
  • Cambuquira
  • Campanha
  • Campestre
  • Campina Verde
  • Campo do Meio
  • Campos Gerais
  • Capetinga
  • Careaçu
  • Carmo da Cachoeira
  • Carmo de Minas
  • Carmo do Rio Claro
  • Carneirinho
  • Carvalhópolis
  • Cássia
  • Caxambu
  • Claraval
  • Comendador Gomes
  • Conceição da Aparecida
  • Conceição das Pedras
  • Conceição do Rio Verde
  • Conceição dos Ouros
  • Congonhal
  • Consolação
  • Cordislândia
  • Córrego do Bom Jesus
  • Cristina
  • Delfim Moreira
  • Divisa Nova
  • Dom Viçoso
  • Elói Mendes
  • Espírito Santo do Dourado
  • Estiva
  • Extrema
  • Fama
  • Fortaleza de Minas
  • Fronteira
  • Frutal
  • Gonçalves
  • Guaranésia
  • Guaxupé
  • Gurinhatã
  • Heliodora
  • Ibiraci
  • Ibitiúra de Minas
  • Inconfidentes
  • Ipuiúna
  • Itajubá
  • Itamogi
  • Itamonte
  • Itanhandu
  • Itapagipe
  • Itapeva
  • Itaú de Minas
  • Ituiutaba
  • Iturama
  • Jacuí
  • Jacutinga
  • Jesuânia
  • Juruaia
  • Lambari
  • Limeira do Oeste
  • Machado
  • Maria da Fé
  • Marmelópolis
  • Monsenhor Paulo
  • Monte Belo
  • Monte Santo de Minas
  • Monte Sião
  • Munhoz
  • Muzambinho
  • Natércia
  • Nova Resende
  • Olímpio Noronha
  • Ouro Fino
  • Paraguaçu
  • Paraisópolis
  • Passa Quatro
  • Passos
  • Pedralva
  • Pirajuba
  • Piranguçu
  • Piranguinho
  • Planura
  • Poço Fundo
  • Poços de Caldas
  • Pouso Alegre
  • Pouso Alto
  • Prata
  • Pratápolis
  • Santana da Vargem
  • Santa Rita de Caldas
  • Santa Rita do Sapucaí
  • Santa Vitória
  • São Francisco de Sales
  • São Gonçalo do Sapucaí
  • São João Batista do Glória
  • São João da Mata
  • São José da Barra
  • São José do Alegre
  • São Lourenço
  • São Pedro da União
  • São Sebastião da Bela Vista
  • São Sebastião do Paraíso
  • São Sebastião do Rio Verde
  • São Tomás de Aquino
  • São Thomé das Letras
  • Sapucaí-Mirim
  • Senador Amaral
  • Senador José Bento
  • Serrania
  • Silvianópolis
  • Soledade de Minas
  • Tocos do Moji
  • Toledo
  • Três Corações
  • Três Pontas
  • Turvolândia
  • União de Minas
  • Varginha
  • Virgínia
  • Wenceslau Braz

Instruções 

  • Em caso de rajadas de vento: não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.
  • Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.
  • Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

