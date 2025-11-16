Cidades mineiras estão sob alerta de tempestade; saiba quais
Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), ao menos 142 municípios estão incluídos no aviso, válido até segunda-feira (17/11)
compartilheSIGA
Minas Gerais tem cidades sob alerta de tempestade neste domingo (16/11). O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu o aviso para 142 municípios. O comunicado é válido até as 9h40 desta segunda-feira (17/11).
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Conforme o Inmet, o alerta prevê chuva entre 20mm/h e 30mm/h ou até 50mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h) e queda de granizo.
Leia Mais
Nesses casos, há baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos.
Cidades em alerta de tempestade
- Alagoa
- Albertina
- Alfenas
- Alpinópolis
- Alterosa
- Andradas
- Arceburgo
- Areado
- Baependi
- Bandeira do Sul
- Bom Jesus da Penha
- Bom Repouso
- Borda da Mata
- Botelhos
- Brazópolis
- Bueno Brandão
- Cabo Verde
- Cachoeira de Minas
- Caldas
- Camanducaia
- Cambuí
- Cambuquira
- Campanha
- Campestre
- Campina Verde
- Campo do Meio
- Campos Gerais
- Capetinga
- Careaçu
- Carmo da Cachoeira
- Carmo de Minas
- Carmo do Rio Claro
- Carneirinho
- Carvalhópolis
- Cássia
- Caxambu
- Claraval
- Comendador Gomes
- Conceição da Aparecida
- Conceição das Pedras
- Conceição do Rio Verde
- Conceição dos Ouros
- Congonhal
- Consolação
- Cordislândia
- Córrego do Bom Jesus
- Cristina
- Delfim Moreira
- Divisa Nova
- Dom Viçoso
- Elói Mendes
- Espírito Santo do Dourado
- Estiva
- Extrema
- Fama
- Fortaleza de Minas
- Fronteira
- Frutal
- Gonçalves
- Guaranésia
- Guaxupé
- Gurinhatã
- Heliodora
- Ibiraci
- Ibitiúra de Minas
- Inconfidentes
- Ipuiúna
- Itajubá
- Itamogi
- Itamonte
- Itanhandu
- Itapagipe
- Itapeva
- Itaú de Minas
- Ituiutaba
- Iturama
- Jacuí
- Jacutinga
- Jesuânia
- Juruaia
- Lambari
- Limeira do Oeste
- Machado
- Maria da Fé
- Marmelópolis
- Monsenhor Paulo
- Monte Belo
- Monte Santo de Minas
- Monte Sião
- Munhoz
- Muzambinho
- Natércia
- Nova Resende
- Olímpio Noronha
- Ouro Fino
- Paraguaçu
- Paraisópolis
- Passa Quatro
- Passos
- Pedralva
- Pirajuba
- Piranguçu
- Piranguinho
- Planura
- Poço Fundo
- Poços de Caldas
- Pouso Alegre
- Pouso Alto
- Prata
- Pratápolis
- Santana da Vargem
- Santa Rita de Caldas
- Santa Rita do Sapucaí
- Santa Vitória
- São Francisco de Sales
- São Gonçalo do Sapucaí
- São João Batista do Glória
- São João da Mata
- São José da Barra
- São José do Alegre
- São Lourenço
- São Pedro da União
- São Sebastião da Bela Vista
- São Sebastião do Paraíso
- São Sebastião do Rio Verde
- São Tomás de Aquino
- São Thomé das Letras
- Sapucaí-Mirim
- Senador Amaral
- Senador José Bento
- Serrania
- Silvianópolis
- Soledade de Minas
- Tocos do Moji
- Toledo
- Três Corações
- Três Pontas
- Turvolândia
- União de Minas
- Varginha
- Virgínia
- Wenceslau Braz
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Instruções
- Em caso de rajadas de vento: não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.
- Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.
- Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).