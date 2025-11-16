Cidades mineiras estão sob alerta de tempestade; saiba quais

Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

Minas Gerais tem cidades sob alerta de tempestade neste domingo (16/11). O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu o aviso para 142 municípios. O comunicado é válido até as 9h40 desta segunda-feira (17/11).

Conforme o Inmet, o alerta prevê chuva entre 20mm/h e 30mm/h ou até 50mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h) e queda de granizo.

Nesses casos, há baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos.

Cidades em alerta de tempestade

Alagoa

Albertina

Alfenas

Alpinópolis

Alterosa

Andradas

Arceburgo

Areado

Baependi

Bandeira do Sul

Bom Jesus da Penha

Bom Repouso

Borda da Mata

Botelhos

Brazópolis

Bueno Brandão

Cabo Verde

Cachoeira de Minas

Caldas

Camanducaia

Cambuí

Cambuquira

Campanha

Campestre

Campina Verde

Campo do Meio

Campos Gerais

Capetinga

Careaçu

Carmo da Cachoeira

Carmo de Minas

Carmo do Rio Claro

Carneirinho

Carvalhópolis

Cássia

Caxambu

Claraval

Comendador Gomes

Conceição da Aparecida

Conceição das Pedras

Conceição do Rio Verde

Conceição dos Ouros

Congonhal

Consolação

Cordislândia

Córrego do Bom Jesus

Cristina

Delfim Moreira

Divisa Nova

Dom Viçoso

Elói Mendes

Espírito Santo do Dourado

Estiva

Extrema

Fama

Fortaleza de Minas

Fronteira

Frutal

Gonçalves

Guaranésia

Guaxupé

Gurinhatã

Heliodora

Ibiraci

Ibitiúra de Minas

Inconfidentes

Ipuiúna

Itajubá

Itamogi

Itamonte

Itanhandu

Itapagipe

Itapeva

Itaú de Minas

Ituiutaba

Iturama

Jacuí

Jacutinga

Jesuânia

Juruaia

Lambari

Limeira do Oeste

Machado

Maria da Fé

Marmelópolis

Monsenhor Paulo

Monte Belo

Monte Santo de Minas

Monte Sião

Munhoz

Muzambinho

Natércia

Nova Resende

Olímpio Noronha

Ouro Fino

Paraguaçu

Paraisópolis

Passa Quatro

Passos

Pedralva

Pirajuba

Piranguçu

Piranguinho

Planura

Poço Fundo

Poços de Caldas

Pouso Alegre

Pouso Alto

Prata

Pratápolis

Santana da Vargem

Santa Rita de Caldas

Santa Rita do Sapucaí

Santa Vitória

São Francisco de Sales

São Gonçalo do Sapucaí

São João Batista do Glória

São João da Mata

São José da Barra

São José do Alegre

São Lourenço

São Pedro da União

São Sebastião da Bela Vista

São Sebastião do Paraíso

São Sebastião do Rio Verde

São Tomás de Aquino

São Thomé das Letras

Sapucaí-Mirim

Senador Amaral

Senador José Bento

Serrania

Silvianópolis

Soledade de Minas

Tocos do Moji

Toledo

Três Corações

Três Pontas

Turvolândia

União de Minas

Varginha

Virgínia

Wenceslau Braz

