Assine
overlay
Início Gerais
LUTO

Grande BH: guarda civil municipal será sepultado nesta segunda (17/11)

Wellington José de Araújo foi assassinado com seis tiros em Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, nesse sábado (15/11)

Publicidade
Carregando...
Ana Luiza Soares
Ana Luiza Soares
Repórter
Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais
16/11/2025 19:31

compartilhe

SIGA
x
O corpo do guarda civil será velado e sepultado no Cemitério da Saudade, em BH
O corpo do guarda civil será velado e sepultado no Cemitério da Saudade, em BH crédito: Divulgação/Prefeitura de Santa Luzia

O corpo do guarda civil municipal de Belo Horizonte Wellington José de Araújo será velado e sepultado nesta segunda-feira (17/11), no Cemitério da Saudade, no bairro de mesmo nome, Região Leste da capital. O servidor foi morto com seis tiros na noite desse sábado (15/11), em Santa Luzia, na Região Metropolitana.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O velório está marcado para as 11h e ocorrerá na Capela 1. Já o sepultamento está previsto para as 16h, no mesmo dia e local.

Em nota, a Guarda Civil de BH lamentou a morte do servidor, que integrava a Banda de Música da corporação, e comunicou que o guarda não estava em serviço no momento do crime.

Leia Mais

Procurada pelo Estado de Minas, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informou que deslocou a perícia oficial até o local, onde foi realizada a coleta de vestígios para ajudar nas investigações, que estão em andamento. O corpo do guarda foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para passar por exame de necropsia. 

"A PCMG esclarece que apura as circunstâncias, motivação e autoria do crime. Até o momento, não houve suspeito conduzido à delegacia", comunicou a corporação.

A prefeitura de Santa Luzia, também procurada pela reportagem, confirmou que os autores ainda não foram identificados ou detidos. Conforme o Executivo, Wellington era casado, mas não se sabe se tinha filhos. 

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O crime

O guarda civil municipal de Belo Horizonte Wellington José de Araújo foi assassinado com seis tiros no Bairro Londrina, em Santa Luzia, Região Metropolitana, na noite desse sábado (15/11). Ainda não há informações sobre como ocorreu o crime.

Tópicos relacionados:

guarda guarda-civil-municipal

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay