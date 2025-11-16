Grande BH: guarda civil municipal será sepultado nesta segunda (17/11)
Wellington José de Araújo foi assassinado com seis tiros em Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, nesse sábado (15/11)
O corpo do guarda civil municipal de Belo Horizonte Wellington José de Araújo será velado e sepultado nesta segunda-feira (17/11), no Cemitério da Saudade, no bairro de mesmo nome, Região Leste da capital. O servidor foi morto com seis tiros na noite desse sábado (15/11), em Santa Luzia, na Região Metropolitana.
O velório está marcado para as 11h e ocorrerá na Capela 1. Já o sepultamento está previsto para as 16h, no mesmo dia e local.
Em nota, a Guarda Civil de BH lamentou a morte do servidor, que integrava a Banda de Música da corporação, e comunicou que o guarda não estava em serviço no momento do crime.
Procurada pelo Estado de Minas, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informou que deslocou a perícia oficial até o local, onde foi realizada a coleta de vestígios para ajudar nas investigações, que estão em andamento. O corpo do guarda foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para passar por exame de necropsia.
"A PCMG esclarece que apura as circunstâncias, motivação e autoria do crime. Até o momento, não houve suspeito conduzido à delegacia", comunicou a corporação.
A prefeitura de Santa Luzia, também procurada pela reportagem, confirmou que os autores ainda não foram identificados ou detidos. Conforme o Executivo, Wellington era casado, mas não se sabe se tinha filhos.
O crime
O guarda civil municipal de Belo Horizonte Wellington José de Araújo foi assassinado com seis tiros no Bairro Londrina, em Santa Luzia, Região Metropolitana, na noite desse sábado (15/11). Ainda não há informações sobre como ocorreu o crime.