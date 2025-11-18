BH e outras 695 cidades de Minas estão sob alerta de tempestade e granizo

Estudante de Jornalismo| Estágio da editoria 'Gerais' do Estado de Minas.

Belo Horizonte e outros 695 municípios de MInas Gerais estão em alerta para tempestade e queda de granizo até as 10h desta quarta-feira (19/11), de acordo com o aviso meteorológico emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) nesta manhã (18/11).

O alerta laranja do órgão informa sobre o perigo de chuva intensas de até 100mm/dia, além de ventos de até 100km/h.

A quantidade de água da chuva é medida em milímetros (mm). Cada milímetro corresponde a um litro de água por m² (metro quadrado). Por exemplo, se chover 50 milímetros, significa que, em cada metro quadrado, caíram 50 litros de água.

O Inmet indica risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos.

Além das cidades mineiras, o alerta vale para mais 305 municípios dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia e Goiás.

O que fazer e não fazer?

Evite áreas de inundação;

Não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva;

Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos;

Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores;

Tenha atenção especial para áreas de encostas e morros;

Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para Cemig (116) ou Defesa Civil (199);

Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil;

Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.

Cidades mineiras em alerta de tempestade e queda de granizo

Abadia dos Dourados

Abaeté

Abre Campo

Acaiaca

Açucena

Água Boa

Aguanil

Aimorés

Aiuruoca

Alagoa

Albertina

Além Paraíba

Alfenas

Alfredo Vasconcelos

Alpercata

Alpinópolis

Alterosa

Alto Caparaó

Alto Jequitibá

Alto Rio Doce

Alvarenga

Alvinópolis

Alvorada de Minas

Amparo do Serra

Andradas

Andrelândia

Angelândia

Antônio Carlos

Antônio Dias

Antônio Prado de Minas

Araçaí

Aracitaba

Araguari

Arantina

Araponga

Arapuá

Araújos

Araxá

Arceburgo

Arcos

Areado

Argirita

Aricanduva

Astolfo Dutra

Ataléia

Augusto de Lima

Baependi

Baldim

Bambuí

Bandeira do Sul

Barão de Cocais

Barão de Monte Alto

Barbacena

Barra Longa

Barroso

Bela Vista de Minas

Belmiro Braga

Belo Horizonte

Belo Oriente

Belo Vale

Betim

Bias Fortes

Bicas

Biquinhas

Boa Esperança

Bocaina de Minas

Bocaiúva

Bom Despacho

Bom Jardim de Minas

Bom Jesus da Penha

Bom Jesus do Amparo

Bom Jesus do Galho

Bom Repouso

Bom Sucesso

Bonfim

Borda da Mata

Botelhos

Brás Pires

Braúnas

Brazópolis

Brumadinho

Bueno Brandão

Buenópolis

Bugre

Buritizeiro

Cabo Verde

Cachoeira da Prata

Cachoeira de Minas

Caetanópolis

Caeté

Caiana

Cajuri

Caldas

Camacho

Camanducaia

Cambuí

Cambuquira

Campanário

Campanha

Campestre

Campo Belo

Campo do Meio

Campos Altos

Campos Gerais

Canaã

Cana Verde

Candeias

Cantagalo

Caparaó

Capela Nova

Capelinha

Capetinga

Capim Branco

Capitão Andrade

Capitólio

Caputira

Caranaíba

Carandaí

Carangola

Caratinga

Carbonita

Careaçu

Carlos Chagas

Carmésia

Carmo da Cachoeira

Carmo da Mata

Carmo de Minas

Carmo do Cajuru

Carmo do Paranaíba

Carmo do Rio Claro

Carmópolis de Minas

Carrancas

Carvalhópolis

Carvalhos

Casa Grande

Cascalho Rico

Cássia

Cataguases

Catas Altas

Catas Altas da Noruega

Catuji

Caxambu

Cedro do Abaeté

Central de Minas

Chácara

Chalé

Chiador

Cipotânea

Claraval

Cláudio

Coimbra

Coluna

Conceição da Aparecida

Conceição da Barra de Minas

Conceição das Pedras

Conceição de Ipanema

Conceição do Mato Dentro

Conceição do Pará

Conceição do Rio Verde

Conceição dos Ouros

Confins

Congonhal

Congonhas

Congonhas do Norte

Conquista

Conselheiro Lafaiete

Conselheiro Pena

Consolação

Contagem

Coqueiral

Cordisburgo

Cordislândia

Corinto

Coroaci

Coromandel

Coronel Fabriciano

Coronel Pacheco

Coronel Xavier Chaves

Córrego Danta

Córrego do Bom Jesus

Córrego Fundo

Córrego Novo

Couto de Magalhães de Minas

Cristais

Cristiano Otoni

Cristina

Crucilândia

Cruzeiro da Fortaleza

Cruzília

Cuparaque

Curvelo

Datas

Delfim Moreira

Delfinópolis

Delta

Descoberto

Desterro de Entre Rios

Desterro do Melo

Diamantina

Diogo de Vasconcelos

Dionísio

Divinésia

Divino

Divino das Laranjeiras

Divinolândia de Minas

Divinópolis

Divisa Nova

Dom Cavati

Dom Joaquim

Dom Silvério

Dom Viçoso

Dona Eusébia

Dores de Campos

Dores de Guanhães

Dores do Indaiá

Dores do Turvo

Doresópolis

Douradoquara

Durandé

Elói Mendes

Engenheiro Caldas

Engenheiro Navarro

Entre Folhas

Entre Rios de Minas

Ervália

Esmeraldas

Espera Feliz

Espírito Santo do Dourado

Estiva

Estrela Dalva

Estrela do Indaiá

Estrela do Sul

Eugenópolis

Ewbank da Câmara

Extrema

Fama

Faria Lemos

Felício dos Santos

Felixlândia

Fernandes Tourinho

Ferros

Fervedouro

Florestal

Formiga

Fortaleza de Minas

Fortuna de Minas

Francisco Dumont

Franciscópolis

Frei Gaspar

Frei Inocêncio

Frei Lagonegro

Funilândia

Galiléia

Goiabeira

Goianá

Gonçalves

Gonzaga

Gouveia

Governador Valadares

Grupiara

Guanhães

Guapé

Guaraciaba

Guaranésia

Guarani

Guarará

Guarda-Mor

Guaxupé

Guidoval

Guimarânia

Guiricema

Heliodora

Iapu

Ibertioga

Ibiá

Ibiraci

Ibirité

Ibitiúra de Minas

Ibituruna

Igarapé

Igaratinga

Iguatama

Ijaci

Ilicínea

Imbé de Minas

Inconfidentes

Indianópolis

Ingaí

Inhapim

Inhaúma

Inimutaba

Ipaba

Ipanema

Ipatinga

Ipuiúna

Iraí de Minas

Itabira

Itabirinha

Itabirito

Itaguara

Itaipé

Itajubá

Itamarandiba

Itamarati de Minas

Itambacuri

Itambé do Mato Dentro

Itamogi

Itamonte

Itanhandu

Itanhomi

Itapecerica

Itapeva

Itatiaiuçu

Itaú de Minas

Itaúna

Itaverava

Itueta

Itumirim

Itutinga

Jaboticatubas

Jacuí

Jacutinga

Jaguaraçu

Jampruca

Japaraíba

Jeceaba

Jequeri

Jequitaí

Jequitibá

Jesuânia

Joanésia

João Monlevade

João Pinheiro

Joaquim Felício

José Raydan

Juatuba

Juiz de Fora

Juruaia

Ladainha

Lagamar

Lagoa da Prata

Lagoa Dourada

Lagoa Formosa

Lagoa Grande

Lagoa Santa

Lajinha

Lambari

Lamim

Laranjal

Lassance

Lavras

Leandro Ferreira

Leopoldina

Liberdade

Lima Duarte

Luisburgo

Luminárias

Luz

Machado

Madre de Deus de Minas

Malacacheta

Manhuaçu

Manhumirim

Mantena

Maravilhas

Mar de Espanha

Maria da Fé

Mariana

Marilac

Mário Campos

Maripá de Minas

Marliéria

Marmelópolis

Martinho Campos

Martins Soares

Materlândia

Mateus Leme

Mathias Lobato

Matias Barbosa

Matipó

Matozinhos

Matutina

Medeiros

Mendes Pimentel

Mercês

Mesquita

Minas Novas

Minduri

Miradouro

Miraí

Moeda

Moema

Monjolos

Monsenhor Paulo

Monte Belo

Monte Carmelo

Monte Santo de Minas

Monte Sião

Morada Nova de Minas

Morro da Garça

Morro do Pilar

Munhoz

Muriaé

Mutum

Muzambinho

Nacip Raydan

Nanuque

Naque

Natércia

Nazareno

Nepomuceno

Nova Belém

Nova Era

Nova Lima

Nova Módica

Nova Ponte

Nova Resende

Nova Serrana

Nova União

Novo Cruzeiro

Novo Oriente de Minas

Olaria

Olhos-d'Água

Olímpio Noronha

Oliveira

Oliveira Fortes

Onça de Pitangui

Oratórios

Orizânia

Ouro Branco

Ouro Fino

Ouro Preto

Ouro Verde de Minas

Paineiras

Pains

Paiva

Palma

Papagaios

Paracatu

Pará de Minas

Paraguaçu

Paraisópolis

Paraopeba

Passabém

Passa Quatro

Passa Tempo

Passa Vinte

Passos

Patos de Minas

Patrocínio

Patrocínio do Muriaé

Paula Cândido

Paulistas

Pavão

Peçanha

Pedra Bonita

Pedra do Anta

Pedra do Indaiá

Pedra Dourada

Pedralva

Pedrinópolis

Pedro Leopoldo

Pedro Teixeira

Pequeri

Pequi

Perdigão

Perdizes

Perdões

Periquito

Pescador

Piau

Piedade de Caratinga

Piedade de Ponte Nova

Piedade do Rio Grande

Piedade dos Gerais

Pimenta

Pingo d'Água

Piracema

Piranga

Piranguçu

Piranguinho

Pirapetinga

Pirapora

Piraúba

Pitangui

Piumhi

Poço Fundo

Poços de Caldas

Pocrane

Pompéu

Ponte Nova

Porto Firme

Poté

Pouso Alegre

Pouso Alto

Prados

Pratápolis

Pratinha

Presidente Bernardes

Presidente Juscelino

Presidente Kubitschek

Presidente Olegário

Prudente de Morais

Quartel Geral

Queluzito

Raposos

Raul Soares

Recreio

Reduto

Resende Costa

Resplendor

Ressaquinha

Ribeirão das Neves

Ribeirão Vermelho

Rio Acima

Rio Casca

Rio Doce

Rio Espera

Rio Manso

Rio Novo

Rio Paranaíba

Rio Piracicaba

Rio Pomba

Rio Preto

Rio Vermelho

Ritápolis

Rochedo de Minas

Rodeiro

Romaria

Rosário da Limeira

Sabará

Sabinópolis

Sacramento

Santa Bárbara

Santa Bárbara do Leste

Santa Bárbara do Monte Verde

Santa Bárbara do Tugúrio

Santa Cruz de Minas

Santa Cruz do Escalvado

Santa Efigênia de Minas

Santa Juliana

Santa Luzia

Santa Margarida

Santa Maria de Itabira

Santa Maria do Suaçuí

Santana da Vargem

Santana de Cataguases

Santana de Pirapama

Santana do Deserto

Santana do Garambéu

Santana do Jacaré

Santana do Manhuaçu

Santana do Paraíso

Santana do Riacho

Santana dos Montes

Santa Rita de Caldas

Santa Rita de Ibitipoca

Santa Rita de Jacutinga

Santa Rita de Minas

Santa Rita do Itueto

Santa Rita do Sapucaí

Santa Rosa da Serra

Santo Antônio do Amparo

Santo Antônio do Aventureiro

Santo Antônio do Grama

Santo Antônio do Itambé

Santo Antônio do Monte

Santo Antônio do Rio Abaixo

Santo Hipólito

Santos Dumont

São Bento Abade

São Brás do Suaçuí

São Domingos das Dores

São Domingos do Prata

São Félix de Minas

São Francisco de Paula

São Francisco do Glória

São Geraldo

São Geraldo da Piedade

São Geraldo do Baixio

São Gonçalo do Abaeté

São Gonçalo do Pará

São Gonçalo do Rio Abaixo

São Gonçalo do Rio Preto

São Gonçalo do Sapucaí

São Gotardo

São João Batista do Glória

São João da Mata

São João del Rei

São João do Manhuaçu

São João do Manteninha

São João do Oriente

São João Evangelista

São João Nepomuceno

São Joaquim de Bicas

São José da Barra

São José da Lapa

São José da Safira

São José da Varginha

São José do Alegre

São José do Divino

São José do Goiabal

São José do Jacuri

São José do Mantimento

São Lourenço

São Miguel do Anta

São Pedro da União

São Pedro dos Ferros

São Pedro do Suaçuí

São Roque de Minas

São Sebastião da Bela Vista

São Sebastião da Vargem Alegre

São Sebastião do Anta

São Sebastião do Maranhão

São Sebastião do Oeste

São Sebastião do Paraíso

São Sebastião do Rio Preto

São Sebastião do Rio Verde

São Thomé das Letras

São Tiago

São Tomás de Aquino

São Vicente de Minas

Sapucaí-Mirim

Sardoá

Sarzedo

Sem-Peixe

Senador Amaral

Senador Cortes

Senador Firmino

Senador José Bento

Senador Modestino Gonçalves

Senhora de Oliveira

Senhora do Porto

Senhora dos Remédios

Sericita

Seritinga

Serra Azul de Minas

Serra da Saudade

Serra dos Aimorés

Serra do Salitre

Serrania

Serranos

Serro

Sete Lagoas

Setubinha

Silveirânia

Silvianópolis

Simão Pereira

Simonésia

Sobrália

Soledade de Minas

Tabuleiro

Taparuba

Tapira

Tapiraí

Taquaraçu de Minas

Tarumirim

Teixeiras

Teófilo Otoni

Timóteo

Tiradentes

Tiros

Tocantins

Tocos do Moji

Toledo

Tombos

Três Corações

Três Marias

Três Pontas

Tumiritinga

Tupaciguara

Turmalina

Turvolândia

Ubá

Ubaporanga

Uberaba

Uberlândia

Umburatiba

Urucânia

Vargem Alegre

Vargem Bonita

Varginha

Varjão de Minas

Várzea da Palma

Vazante

Veredinha

Vermelho Novo

Vespasiano

Viçosa

Vieiras

Virgínia

Virginópolis

Virgolândia

Visconde do Rio Branco

Volta Grande

Wenceslau Braz

