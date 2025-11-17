Assine
TRÂNSITO CAÓTICO

Chuva em BH complica o trânsito e deixa semáforos fora de operação

Chuva, horário de pico e sinais de trânsito desligados travam o fluxo em diferentes regiões da capital

Quéren Hapuque*
17/11/2025 09:45

A recomendação é evitar os trechos citados e redobrar a atenção em cruzamentos onde os sinais estão fora de operação crédito: Jair Amaral/EM/D.A.Press

A chuva em Belo Horizonte na manhã desta segunda-feira (17/11) provoca congestionamentos e falhas em semáforos em diferentes regiões da cidade. O trânsito está especialmente lento nas principais vias que ligam bairros ao Centro da capital.

Além da Avenida Amazonas, no sentido Centro–Gameleira, há registros de cruzamentos fechados no encontro da Avenida do Contorno com a Avenida Prudente de Morais, onde o fluxo está bastante comprometido. A equipe do Estado de Minas esteve na região e constatou trânsito lento em vários trechos.

Também há semáforos em modo flash na Avenida Francisco Sales, na Região Hospitalar, o que força motoristas a reduzirem a velocidade, aumentando os pontos de retenção. A combinação de pavimento molhado, horário de pico e semáforos instáveis tem tornado o deslocamento ainda mais difícil.

A recomendação é evitar os trechos citados e redobrar a atenção em cruzamentos onde os sinais estão fora de operação. A reportagem entrou em contato com a BHTrans para esclarecimentos e aguarda retorno.

