Vídeo mostra Rio Arrudas quase no limite depois de chuva intensa em BH
Defesa Civil prevê que Belo Horizonte pode registrar um volume de precipitação entre 60 e 90 mm até a manhã desta segunda (17/11)
O nível da água do Rio Arrudas, na Avenida Teresa Cristina, em Belo Horizonte (MG), quase atingiu o topo na noite desse domingo (16/11), depois da forte chuva registrada nas últimas horas na capital. Um vídeo feito por moradores mostra o volume elevado do curso d’água, que corre com força na região.
Segundo a Defesa Civil, com base nos registros pluviométricos e na tendência meteorológica, há previsão de acréscimo de 40 a 50 milímetros no acumulado em relação ao alerta anterior, totalizando entre 60 e 90 mm de chuva até as 8h de segunda-feira (17/11).
A Regional Noroeste é a área mais afetada no momento, com alerta de risco geológico forte devido à saturação do solo. Já as regionais Centro-Sul e Oeste permanecem com risco moderado até quarta-feira (19/11).
Ainda na noite desse domingo, a Defesa Civil emitiu também um alerta para risco de inundação na Pampulha. De acordo com o órgão, todas as regionais de Belo Horizonte registram chuva com intensidade variando de fraca a forte.
A orientação é para que a população evite áreas de alagamento, margens de córregos e locais sujeitos a deslizamentos, além de redobrar a atenção ao transitar por vias com risco de enxurradas.
Confira o acumulado de chuva nas últimas 24h
Barreiro: 40,5 (17,2%)
Centro Sul: 53,2 (22,5%)
Hipercentro: 18,6 (7,9%)
Leste: 47 (19,9%)
Nordeste: 38,6 (16,4%)
Noroeste: 74 (31,4%)
Norte: 24,4 (10,3%)
Oeste: 63,4 (26,9%)
Pampulha: 45,2 (19,2%)
Venda Nova: 25,5 (10,8%)
Média Climatológica Novembro 236 mm (INMET, 1991-2020)
Sinais de que deslizamentos podem acontecer
- Trinca nas paredes.
- Água empoçando no quintal.
- Portas e janelas emperrando.
- Rachaduras no solo.
- Água minando da base do barranco.
- Inclinação de poste ou árvores.
- Muros e paredes estufados.
- Estalos.
Recomendações
- Não faça cortes muito altos e inclinados nos barrancos.
- Coloque calha no telhado da sua casa.
- Conserte vazamentos em reservatórios e caixas-d’água.
- Não jogue lixo ou entulho na encosta.
- Não despeje esgoto nos barrancos.
- Não faça queimadas.