BAIRRO CASTELO

BH: árvore e postes caem, atingem carro e deixam militar ferido na Pampulha

Acidente aconteceu na Rua Heráclito Mourão de Miranda, no Bairro Castelo, na Região da Pampulha

Laura Scardua
Repórter
Repórter multimídia da editoria de Gerais
18/11/2025 19:02 - atualizado em 18/11/2025 19:55

A árvore e os postes caíram na Rua Heráclito Mourão de Miranda, no Bairro Castelo, Região da Pampulha
A árvore e os postes caíram na Rua Heráclito Mourão de Miranda, no Bairro Castelo, Região da Pampulha

Uma árvore e dois postes caíram na Rua Heráclito Mourão de Miranda, no Bairro Castelo, na Região da Pampulha, na tarde desta terça-feira (18/11). O espécime atingiu um Fiat Uno. Os fios dos postes caíram sobre um Volkswagen Voyage e uma motocicleta pilotada por um policial militar, que ficou ferido, de acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG). 

Imagens mostram os dois sentidos da via, assim como a ciclovia, obstruídos pela árvore e pelos postes. É possível ver também a moto da Polícia Militar caída ao chão.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 16h30, e militares do 3º BBM atendem à ocorrência. De acordo com a corporação, o policial que conduzia a moto está com suspeita de fratura na perna direita e foi encaminhado ao Hospital da Polícia Militar.

Não foi informado se os motoristas ou possíveis passageiros dos automóveis ficaram feridos.

O militar que estava pilotando a moto foi socorrido e encaminhado ao Hospital da Polícia Militar, de acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais Reprodução CBMMG

Com a queda, as raízes do espécime saíram da terra. No momento em que a árvore e os postes caíram, chovia. De acordo com o CBMMG, a região está sem energia. “Os bombeiros aguardam a chegada da Cemig para, depois, em ambiente seguro, iniciarem o corte da árvore”, informou a corporação.

Ao Estado de Minas, a Cemig informou que está atuando na manutenção e que 250 clientes da região estão sem energia. A previsão é de que ela seja restabelecida ainda nesta noite ou na madrugada desta quarta-feira (19/11).

A BHTrans informou que agentes atuam na ocorrência para controlar o trânsito e orientar os motoristas.

