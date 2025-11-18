Acidente entre caminhões complica trânsito da BR-381 em Contagem
Faixas da esquerda e central estão fechadas para atendimento da ocorrência, no sentido Belo Horizonte
Um acidente entre dois caminhões complica o trânsito da rodovia BR-381, na altura de Contagem (MG), na Grande BH, no início da tarde desta terça-feira (18/11).
Segundo a Autopista Fernão Dias, concessionária responsável pelo trecho, o acidente foi na altura do quilômetro 479,5, no sentido Belo Horizonte.
Às 14h40, as faixas central e da esquerda estão interditadas, com uma fila de cinco quilômetros. O trânsito flui pela faixa da direita, no sentido capital.
Nenhuma pessoa se feriu no acidente.
No sentido contrário, a São Paulo, há registro de lentidão entre os quilômetros 477 ao 481.
Equipes da Autopista e do Corpo de Bombeiros atuam na ocorrência.
Matéria em atualização