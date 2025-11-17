Assine
NOVAS COBRANÇAS

BR-381: três novos pedágios começam a funcionar nesta segunda; veja locais

Além das praças que começam a cobrança hoje, os pedágios em Caeté (MG) e João Monlevade (MG) já estão em funcionamento desde o fim de setembro

Publicidade
Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
17/11/2025 07:47

Vista aérea da praça de pedágio em João Monlevade (MG), na BR-381
Vista aérea da praça de pedágio em João Monlevade (MG), na BR-381 crédito: Leandro Couri/EM/D.A Press

Três novas praças de pedágio começam a funcionar a partir desta segunda-feira (17/11) na BR-381. Os novos pontos estão instalados em Jaguaraçu (MG), Belo Oriente (MG) e Governador Valadares (MG), no trecho administrado pela concessionária Nova 381.

Com o início da cobrança à meia-noite, cinco pedágios eletrônicos passam a operar entre Belo Horizonte (MG) e Governador Valadares (MG). Os outros dois, em Caeté (MG) e João Monlevade (MG), estão em funcionamento desde o fim de setembro.

Tarifas para veículos de passeio

  • Jaguaraçu: R$ 15,10
  • Belo Oriente: R$ 12,10
  • Governador Valadares: R$ 12,60
  • Caeté (já operando): R$ 15,50
  • João Monlevade (já operando): R$ 12,90

Descontos e isenções

  • Motocicletas são isentas de tarifa.
  • Veículos com tag têm descontos progressivos:
  • DBT (Desconto Básico da Tarifa): 5% para autos e caminhões;
  • DUF (Desconto de Usuário Frequente): a partir da segunda passagem no mesmo pórtico, no mesmo sentido e no mesmo mês, com redução progressiva até a 30ª passagem, quando o valor permanece fixo até o fim do mês.

Formas de pagamento

Para veículos com tag, a cobrança ocorre normalmente no ciclo da operadora. Para quem não utiliza o sistema, a Nova 381 oferece alternativas:

  • Aplicativo Nova 381 – permite pagar a tarifa a qualquer hora;
  • Totens de autoatendimento nos postos e bases do SAU – 25 equipamentos entre Caeté e Governador Valadares, com pagamento via Pix, crédito ou débito;
  • Site Nova 381, onde é possível consultar valores e efetuar o pagamento.

Confira os valores das praças de pedágio na BR-381:

Tabela de valores com tarifas cobradas nas cinco praças de pedágios na BR-381 em MG
Tabela de valores com tarifas cobradas nas cinco praças de pedágios na BR-381 em MG Nova 381/Divulgação

