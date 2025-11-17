BR-381: três novos pedágios começam a funcionar nesta segunda; veja locais
Além das praças que começam a cobrança hoje, os pedágios em Caeté (MG) e João Monlevade (MG) já estão em funcionamento desde o fim de setembro
Três novas praças de pedágio começam a funcionar a partir desta segunda-feira (17/11) na BR-381. Os novos pontos estão instalados em Jaguaraçu (MG), Belo Oriente (MG) e Governador Valadares (MG), no trecho administrado pela concessionária Nova 381.
Com o início da cobrança à meia-noite, cinco pedágios eletrônicos passam a operar entre Belo Horizonte (MG) e Governador Valadares (MG). Os outros dois, em Caeté (MG) e João Monlevade (MG), estão em funcionamento desde o fim de setembro.
Tarifas para veículos de passeio
- Jaguaraçu: R$ 15,10
- Belo Oriente: R$ 12,10
- Governador Valadares: R$ 12,60
- Caeté (já operando): R$ 15,50
- João Monlevade (já operando): R$ 12,90
Descontos e isenções
- Motocicletas são isentas de tarifa.
- Veículos com tag têm descontos progressivos:
- DBT (Desconto Básico da Tarifa): 5% para autos e caminhões;
- DUF (Desconto de Usuário Frequente): a partir da segunda passagem no mesmo pórtico, no mesmo sentido e no mesmo mês, com redução progressiva até a 30ª passagem, quando o valor permanece fixo até o fim do mês.
Formas de pagamento
Para veículos com tag, a cobrança ocorre normalmente no ciclo da operadora. Para quem não utiliza o sistema, a Nova 381 oferece alternativas:
- Aplicativo Nova 381 – permite pagar a tarifa a qualquer hora;
- Totens de autoatendimento nos postos e bases do SAU – 25 equipamentos entre Caeté e Governador Valadares, com pagamento via Pix, crédito ou débito;
- Site Nova 381, onde é possível consultar valores e efetuar o pagamento.
