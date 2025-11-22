Assine
AFOGAMENTO

Corpo de homem é encontrado no Arrudas; é o 18º resgate no local neste ano

Dos 18 resgates efetuados pelo Corpo de Bombeiros, 15 pessoas estão vivas, e três, mortas

Ivan Drummond
ID
Ivan Drummond
Repórter
Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"
22/11/2025 14:27 - atualizado em 22/11/2025 14:30

Corpo foi encontrado quase no cruzamento das avenidas Teresa Cristina e Amazonas
Corpo foi encontrado quase no cruzamento das avenidas Teresa Cristina e Amazonas crédito: CBMMG/Divulgação

Mais um corpo foi encontrado no leito do Ribeirão do Arrudas, neste sábado (22/11). Trata-se do 18º resgate feito pelo Corpo de Bombeiros (CBMMG) no ano, no Arrudas - 15 pessoas vivas e três mortas.

O corpo do homem foi encontrado quase no cruzamento da Avenida Teresa Cristina com a Amazonas, na Região Oeste de Belo horizonte. A vítima não foi identificada.

Ele foi encontrado por uma morador da região, que alertou uma viatura da Guarda Municipal.

A Guarda, então, chamou o Corpo de Bombeiros e solicitou a perícia da Polícia Civil.

Números

Segundo o CBMMG, do total de 18 resgates efetuados no leito do Ribeirão do Arrudas, desde janeiro deste ano, 15 vítimas eram homens, e três, mulheres.

Desse total, três pessoas estavam mortas. Uma delas era um homem de 23 anos, que estava na garupa de uma moto. Ele teria sido fechado por um carro e derrapado, caindo no ribeirão, no cruzamento da Avenida dos Andradas com a Contorno. O piloto foi resgatado vivo.

Outra vítima foi encontrada na altura do Bairro Nova Suíssa.

Tópicos relacionados:

arrudas bh corpo-de-bombeiros

