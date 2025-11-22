Corpo de homem é encontrado no Arrudas; é o 18º resgate no local neste ano
Dos 18 resgates efetuados pelo Corpo de Bombeiros, 15 pessoas estão vivas, e três, mortas
Mais um corpo foi encontrado no leito do Ribeirão do Arrudas, neste sábado (22/11). Trata-se do 18º resgate feito pelo Corpo de Bombeiros (CBMMG) no ano, no Arrudas - 15 pessoas vivas e três mortas.
O corpo do homem foi encontrado quase no cruzamento da Avenida Teresa Cristina com a Amazonas, na Região Oeste de Belo horizonte. A vítima não foi identificada.
Ele foi encontrado por uma morador da região, que alertou uma viatura da Guarda Municipal.
A Guarda, então, chamou o Corpo de Bombeiros e solicitou a perícia da Polícia Civil.
Números
Segundo o CBMMG, do total de 18 resgates efetuados no leito do Ribeirão do Arrudas, desde janeiro deste ano, 15 vítimas eram homens, e três, mulheres.
Desse total, três pessoas estavam mortas. Uma delas era um homem de 23 anos, que estava na garupa de uma moto. Ele teria sido fechado por um carro e derrapado, caindo no ribeirão, no cruzamento da Avenida dos Andradas com a Contorno. O piloto foi resgatado vivo.
Outra vítima foi encontrada na altura do Bairro Nova Suíssa.
