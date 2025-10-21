Corpos de idosos na Lagoa da Pampulha: quem são e o que a PM apurou

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

Os corpos encontrados na Lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte (MG), no fim da manhã desta terça-feira (21/10), são de Milton Custódio Gonzaga, de 66 anos, e Maria das Graças Gonzaga, de 64.

A ocorrência foi registrada na altura do Bairro Bandeirantes, próximo ao Week Beat Clube. O Corpo de Bombeiros chegou primeiro ao local e acionou a Polícia Militar (PM). A Polícia Civil afirmou que não descarta nenhuma linha de investigação.

Segundo registro da polícia, um militar dos bombeiros disse a um policial militar que a corporação foi acionada por uma pessoa que relatou ter visto uma mulher se “debatendo” na água. Segundo esse informante, um homem estava na margem e gritava por socorro. Porém, assim que chegaram ao local, Milton e Maria das Graças já estavam mortos.

Ainda de acordo com informações do boletim de ocorrência, o filho do casal esteve no local e reconheceu os corpos. Ele relatou que os pais começaram a fazer caminhada no local há três dias. Eles moravam no Bairro Nacional, em Contagem, na Grande BH. Os policiais entregaram ao filho os pertences das vítimas: uma carteira com cartões e documentos, alianças, relógio e molho de chaves.

Em nota, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informou que os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico-Legal (IML), onde serão submetidos a exames.

"A PCMG informa que nenhuma linha de investigação está descartada e que aguarda a conclusão dos laudos periciais para esclarecer as circunstâncias dos fatos", declarou a instituição policial.

