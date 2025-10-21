Assine
INVESTIGAÇÃO EM CURSO

Corpos de idosos na Lagoa da Pampulha: quem são e o que a PM apurou

Filho do casal esteve no local e reconheceu os corpos. Ele relatou que os pais começaram a fazer caminhada no local há três dias

Bruno Luis Barros
21/10/2025 22:05 - atualizado em 21/10/2025 22:11

Ocorrência foi registrada na altura do Bairro Bandeirantes, próximo ao Week Beat Clube
Ocorrência foi registrada na altura do Bairro Bandeirantes, próximo ao Week Beat Clube

Os corpos encontrados na Lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte (MG), no fim da manhã desta terça-feira (21/10), são de Milton Custódio Gonzaga, de 66 anos, e Maria das Graças Gonzaga, de 64.

A ocorrência foi registrada na altura do Bairro Bandeirantes, próximo ao Week Beat Clube. O Corpo de Bombeiros chegou primeiro ao local e acionou a Polícia Militar (PM). A Polícia Civil afirmou que não descarta nenhuma linha de investigação.

Segundo registro da polícia, um militar dos bombeiros disse a um policial militar que a corporação foi acionada por uma pessoa que relatou ter visto uma mulher se “debatendo” na água. Segundo esse informante, um homem estava na margem e gritava por socorro. Porém, assim que chegaram ao local, Milton e Maria das Graças já estavam mortos.

Ainda de acordo com informações do boletim de ocorrência, o filho do casal esteve no local e reconheceu os corpos. Ele relatou que os pais começaram a fazer caminhada no local há três dias. Eles moravam no Bairro Nacional, em Contagem, na Grande BH. Os policiais entregaram ao filho os pertences das vítimas: uma carteira com cartões e documentos, alianças, relógio e molho de chaves.

Em nota, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informou que os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico-Legal (IML), onde serão submetidos a exames.

"A PCMG informa que nenhuma linha de investigação está descartada e que aguarda a conclusão dos laudos periciais para esclarecer as circunstâncias dos fatos", declarou a instituição policial.

