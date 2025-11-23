Tombamento de carreta e capotamento de carro complicam trânsito da BR-381

Dois acidentes, com uma distância de cinco quilômetros entre um e outro, complicam o trânsito da BR-381, na altura de Sabará (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na tarde deste domingo (23/11).

Informações preliminares da Polícia Rodoviária Federal (PRF) são de que o acidente com a carreta aconteceu no sentido Vitória (ES) e bloqueia parcialmente a pista, na altura do quilômetro 420, próximo ao distrito de Ravena (MG). Ainda não há informações sobre vítimas.

Cinco quilômetros à frente, na altura do quilômetro 425, um carro capotou em uma área de vegetação, fora da pista, e duas pessoas estão sendo socorridas pelo Corpo de Bombeiros.

O início desta tarde é marcado por chuvas fortes e trânsito intenso pela volta do feriado prolongado, o que podem ter sido a causa dos acidentes. No entanto, ainda não há informações sobre a dinâmica dos acidentes.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foi acionado para a ocorrência.

Matéria em atualização