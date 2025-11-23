Assine
ATENÇÃO, MOTORISTAS!

Tombamento de carreta e capotamento de carro complicam trânsito da BR-381

Região Metropolitana de Belo Horizonte registra chuvas no início da tarde deste domingo (23/11); o trânsito está lento na altura de Ravena, distrito de Sabará

Giovanna de Souza
Repórter
Editoria de Gerais
23/11/2025 14:27

Uma equipe dos bombeiros socorrem duas vítimas que ficaram presas às ferragens de um carro que capotou na BR-381
Uma equipe dos bombeiros socorrem duas vítimas que ficaram presas às ferragens de um carro que capotou na BR-381 crédito: Reprodução/Redes sociais

Dois acidentes, com uma distância de cinco quilômetros entre um e outro, complicam o trânsito da BR-381, na altura de Sabará (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na tarde deste domingo (23/11).

Informações preliminares da Polícia Rodoviária Federal (PRF) são de que o acidente com a carreta aconteceu no sentido Vitória (ES) e bloqueia parcialmente a pista, na altura do quilômetro 420, próximo ao distrito de Ravena (MG). Ainda não há informações sobre vítimas.

Cinco quilômetros à frente, na altura do quilômetro 425, um carro capotou em uma área de vegetação, fora da pista, e duas pessoas estão sendo socorridas pelo Corpo de Bombeiros. 

O início desta tarde é marcado por chuvas fortes e trânsito intenso pela volta do feriado prolongado, o que podem ter sido a causa dos acidentes. No entanto, ainda não há informações sobre a dinâmica dos acidentes.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foi acionado para a ocorrência. 

Matéria em atualização

acidente-de-transito br-381 grande-bh sabara

