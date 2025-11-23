Chuva deve seguir em BH durante a tarde e noite
Mínima registrada na capital mineira foi de 16,8º e a máxima será de 30º
A Defesa Civil de Belo Horizonte (MG) registrou chuva forte neste domingo (23/11) em duas regiões da capital mineira, Noroeste e Oeste, entre 11h35 e 11h40, mas sem ocorrências perigosas. Segundo o Corpo de Bombeiros, não houve chamadas de inundações e alagamentos ou acidentes como queda de barreira, deslizamento ou desmoronamento.
A chuva começou por volta de 11h na região de Venda Nova, mas de maneira fraca. Depois, espalhou-se pela cidade, maneira moderada.
A chuva caiu forte na Pampulha, mas com pouco tempo de duração. A partir de 11h30, a precipitação ficou fraca em Venda Nova, região noroeste e Pampulha.
Há um alerta, emitido ontem pela Defesa Civil, de chuva forte neste domingo, com a recomendação para que áreas de inundação sejam evitadas.
Na Região Metropolitana, Contagem também registrou chuva forte, mas sem ocorrências de qualquer gravidade.
Risco
Segundo a Defesa Civil, o volume de chuva esperado para este domingo é entre 30 e 50 milímetros. A chuva deve ser acompanhada de raios e rapadas de vento.
A expectativa é que o domingo permaneça parcialmente nublado. Na madrugada, a temperatura mínima foi de 16,8 graus centígrados. A máxima prevista é de 30 graus. A umidade relativa do ar, durante todo o dia, deve ficar em torno de 50%.