CLIMA

Chuva deve seguir em BH durante a tarde e noite

Mínima registrada na capital mineira foi de 16,8º e a máxima será de 30º

Ivan Drummond
Ivan Drummond
Repórter
Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"
23/11/2025 13:03 - atualizado em 23/11/2025 13:05

A previsão é de chuva forte no final do domingo
A previsão é de chuva forte no final do domingo

A Defesa Civil de Belo Horizonte (MG) registrou chuva forte neste domingo (23/11) em duas regiões da capital mineira, Noroeste e Oeste, entre 11h35 e 11h40, mas sem ocorrências perigosas. Segundo o Corpo de Bombeiros, não houve chamadas de inundações e alagamentos ou acidentes como queda de barreira, deslizamento ou desmoronamento.

A chuva começou por volta de 11h na região de Venda Nova, mas de maneira fraca. Depois, espalhou-se pela cidade, maneira moderada.

A chuva caiu forte na Pampulha, mas com pouco tempo de duração. A partir de 11h30, a precipitação ficou fraca em Venda Nova, região noroeste e Pampulha.

Há um alerta, emitido ontem pela Defesa Civil, de chuva forte neste domingo, com a recomendação para que áreas de inundação sejam evitadas.

Na Região Metropolitana, Contagem também registrou chuva forte, mas sem ocorrências de qualquer gravidade.

Risco

Chuva no Viaduto de Santa Tereza, em Belo Horizonte (MG), neste domingo (23/11)
Chuva no Viaduto de Santa Tereza, em Belo Horizonte (MG), neste domingo (23/11)

Segundo a Defesa Civil, o volume de chuva esperado para este domingo é entre 30 e 50 milímetros. A chuva deve ser acompanhada de raios e rapadas de vento.

A expectativa é que o domingo permaneça parcialmente nublado. Na madrugada, a temperatura mínima foi de 16,8 graus centígrados. A máxima prevista é de 30 graus. A umidade relativa do ar, durante todo o dia, deve ficar em torno de 50%. 

