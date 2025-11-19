Risco geológico forte: duas regionais de BH estão em alerta
Defesa Civil inclui regionais Noroeste e Oeste entre as áreas com maior risco de deslizamentos nesta quarta-feira (19).
Devido à chuva que tem atingido Belo Horizonte nos últimos dias, a Defesa Civil Municipal atualizou o alerta para risco geológico forte na capital. Nesta quarta-feira (19/11), as regionais Noroeste e Oeste aparecem entre as áreas que exigem maior atenção.
Ao longo da semana, o órgão já havia emitido alerta forte para a Regional Noroeste e alerta moderado para as regionais Centro-Sul e Oeste. O nível de risco é elevado quando o acumulado de chuva chega a pelo menos 70 milímetros em 72 horas, condição que aumenta a possibilidade de deslizamentos, queda de muros e desabamentos.
A orientação da Defesa Civil é que moradores dessas áreas fiquem atentos aos sinais de movimentação de solo, como rachaduras em paredes e muros, portas e janelas que passam a emperrar, postes ou árvores inclinadas, água minando de encostas ou estalos vindos do terreno.
Novos alertas podem ser emitidos ao longo do dia, dependendo da evolução das chuvas na capital.
Sinais de que deslizamentos podem acontecer
- Trinca nas paredes.
- Água empoçando no quintal.
- Portas e janelas emperrando.
- Rachaduras no solo.
- Água minando da base do barranco.
- Inclinação de poste ou árvores.
- Muros e paredes estufados.
- Estalos.
O que fazer e não fazer durante a chuva?
Evite áreas de inundação;
Não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva;
Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos;
Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores;
Tenha atenção especial para áreas de encostas e morros;
Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199);
Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil;
Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.
Confira o acumulado de chuva das ultimas 12h até às 5h30 do dia 19
Barreiro: 3,2 (1,4%)
Centro Sul: 9 (3,8%)
Hipercentro: 6,8 (2,9%)
Leste: 6 (2,5%)
Nordeste: 8,8 (3,7%)
Noroeste: 8,6 (3,6%)
Norte: 8,2 (3,5%)
Oeste: 9,2 (3,9%)
Pampulha: 7,6 (3,2%)
Venda Nova: 11,8 (5%)
Média Climatológica NOVEMBRO 236 mm