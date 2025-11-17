Chuva continua em BH? Confira a previsão do tempo para esta segunda (17/11)

A segunda-feira (17/11) será mais um dia de instabilidade em Belo Horizonte (MG). A previsão do tempo indica céu nublado a parcialmente nublado, com pancadas de chuva, ocorrência de raios e rajadas de vento ocasionais ao longo do dia.

Segundo a Defesa Civil, a temperatura mínima registrada pela manhã foi de 16,1°C, e a máxima estimada para a tarde é de 28°C. A umidade relativa mínima do ar deve ficar em torno de 60%.

Temperaturas mínimas registradas por regional

Barreiro: 17,2 °C, às 23h10.

17,2 °C, às 23h10. Centro-Sul: 16,9 °C, às 21h55.

16,9 °C, às 21h55. Oeste: 16,1 °C, com sensação térmica de 0,2 °C à 0h.

16,1 °C, com sensação térmica de 0,2 °C à 0h. Pampulha: 17,9 °C, com sensação térmica de 20,0 °C à 0h.

17,9 °C, com sensação térmica de 20,0 °C à 0h. Venda Nova: 18,5 °C, à 3h45.

Confira o acumulado de chuva nas últimas 24h



Barreiro: 40,5 (17,2%)

Centro Sul: 53,2 (22,5%)

Hipercentro: 18,6 (7,9%)

Leste: 47 (19,9%)

Nordeste: 38,6 (16,4%)

Noroeste: 74 (31,4%)

Norte: 24,4 (10,3%)

Oeste: 63,4 (26,9%)

Pampulha: 45,2 (19,2%)

Venda Nova: 25,5 (10,8%)



Média Climatológica Novembro 236 mm (INMET, 1991-2020)