Chuva continua em BH? Confira a previsão do tempo para esta segunda (17/11)

A temperatura mínima registrada pela manhã na capital foi de 16,1°C e a máxima estimada para a tarde é de 28°C

Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
17/11/2025 07:15

Chuva chega a BH e defesa civil estima que possa cair até 20 milímetros até segunda-feira (10/11)
Capital terá céu nublado, pancadas de chuva, raios e rajadas de vento, diz Defesa Civil crédito: Leandro Couri/EM/D.A.Press

A segunda-feira (17/11) será mais um dia de instabilidade em Belo Horizonte (MG). A previsão do tempo indica céu nublado a parcialmente nublado, com pancadas de chuva, ocorrência de raios e rajadas de vento ocasionais ao longo do dia.

Segundo a Defesa Civil, a temperatura mínima registrada pela manhã foi de 16,1°C, e a máxima estimada para a tarde é de 28°C. A umidade relativa mínima do ar deve ficar em torno de 60%.

Temperaturas mínimas registradas por regional

  • Barreiro: 17,2 °C, às 23h10.
  • Centro-Sul: 16,9 °C, às 21h55.
  • Oeste: 16,1 °C, com sensação térmica de 0,2 °C à 0h.
  • Pampulha: 17,9 °C, com sensação térmica de 20,0 °C à 0h.
  • Venda Nova: 18,5 °C, à 3h45.

Confira o acumulado de chuva nas últimas 24h


Barreiro: 40,5 (17,2%)
Centro Sul: 53,2 (22,5%)
Hipercentro: 18,6 (7,9%)
Leste: 47 (19,9%)
Nordeste: 38,6 (16,4%)
Noroeste: 74 (31,4%)
Norte: 24,4 (10,3%)
Oeste: 63,4 (26,9%)
Pampulha: 45,2 (19,2%)
Venda Nova: 25,5 (10,8%)

Média Climatológica Novembro 236 mm (INMET, 1991-2020)

