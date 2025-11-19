Cidades de Minas estão sob alerta de chuvas intensas e ventania
Inmet emitiu o alerta de fortes chuvas e ventania até as 10h desta quinta-feira (20/11). Confira a lista de municípios e as recomendações do órgão
Setenta e cinco municípios de Minas Gerais estão sob alerta de chuvas intensas e ventania, segundo aviso meteorológico emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) nesta manhã (19/11). O aviso é válido até às 10h desta quinta (20/11).
O alerta amarelo do órgão informa sobre o perigo potencial de chuva intensas de até 50mm/dia, além de ventos de até 60km/h.
Em outro aviso divulgado pelo Inmet, mais 163 cidades mineiras também estão sob alerta com possibilidade de chuva de até 50mm/dia e ventos de até 60km/h até as 23h59 de hoje (19/11).
A quantidade de água da chuva é medida em milímetros (mm). Cada milímetro corresponde a um litro de água por m² (metro quadrado). Por exemplo, se chover 50 milímetros, significa que, em cada metro quadrado, caíram 50 litros de água.
Segundo o órgão, há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.
O que fazer e não fazer?
- Evite áreas de inundação;
- Não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva;
- Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos;
- Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores;
- Tenha atenção especial para áreas de encostas e morros;
- Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para Cemig (116) ou Defesa Civil (199);
- Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil;
- Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.
Cidades mineiras em alerta até as 23h59 de hoje (19/11)
- Água Boa
- Aimorés
- Alpercata
- Angelândia
- Araçuaí
- Aricanduva
- Arinos
- Ataléia
- Berilo
- Bocaiúva
- Bonfinópolis de Minas
- Bonito de Minas
- Botumirim
- Brasília de Minas
- Buritis
- Buritizeiro
- Cabeceira Grande
- Campanário
- Campo Azul
- Cantagalo
- Capelinha
- Capitão Andrade
- Capitão Enéas
- Caraí
- Carbonita
- Carlos Chagas
- Catuji
- Central de Minas
- Chapada do Norte
- Chapada Gaúcha
- Claro dos Poções
- Coluna
- Comercinho
- Cônego Marinho
- Conselheiro Pena
- Coração de Jesus
- Coroaci
- Coronel Murta
- Cristália
- Cuparaque
- Diamantina
- Divino das Laranjeiras
- Engenheiro Caldas
- Engenheiro Navarro
- Fernandes Tourinho
- Formoso
- Francisco Badaró
- Francisco Dumont
- Franciscópolis
- Francisco Sá
- Frei Gaspar
- Frei Inocêncio
- Frei Lagonegro
- Fruta de Leite
- Galiléia
- Glaucilândia
- Goiabeira
- Governador Valadares
- Grão Mogol
- Guaraciama
- Ibiaí
- Ibiracatu
- Icaraí de Minas
- Itabirinha
- Itacambira
- Itacarambi
- Itaipé
- Itamarandiba
- Itambacuri
- Itanhomi
- Itinga
- Itueta
- Jaíba
- Jampruca
- Janaúba
- Januária
- Japonvar
- Jenipapo de Minas
- Jequitaí
- Joaquim Felício
- José Gonçalves de Minas
- Josenópolis
- José Raydan
- Juramento
- Ladainha
- Lagoa dos Patos
- Leme do Prado
- Lontra
- Luislândia
- Malacacheta
- Mantena
- Marilac
- Mathias Lobato
- Mendes Pimentel
- Minas Novas
- Mirabela
- Montes Claros
- Nacip Raydan
- Natalândia
- Nova Belém
- Nova Módica
- Nova Porteirinha
- Novo Cruzeiro
- Novo Oriente de Minas
- Novorizonte
- Olhos-d'Água
- Ouro Verde de Minas
- Padre Carvalho
- Padre Paraíso
- Pai Pedro
- Patis
- Peçanha
- Pedras de Maria da Cruz
- Pescador
- Pintópolis
- Ponto Chique
- Ponto dos Volantes
- Porteirinha
- Poté
- Resplendor
- Riachinho
- Riacho dos Machados
- Rio Pardo de Minas
- Rio Vermelho
- Rubelita
- Salinas
- Santa Fé de Minas
- Santa Maria do Suaçuí
- Santa Rita do Itueto
- São Félix de Minas
- São Francisco
- São Geraldo da Piedade
- São Geraldo do Baixio
- São João da Lagoa
- São João da Ponte
- São João do Manteninha
- São João do Pacuí
- São João Evangelista
- São José da Safira
- São José do Divino
- São José do Jacuri
- São Pedro do Suaçuí
- São Romão
- São Sebastião do Maranhão
- Sardoá
- Senador Modestino Gonçalves
- Serranópolis de Minas
- Setubinha
- Taiobeiras
- Tarumirim
- Teófilo Otoni
- Tumiritinga
- Turmalina
- Ubaí
- Unaí
- Uruana de Minas
- Urucuia
- Várzea da Palma
- Varzelândia
- Verdelândia
- Veredinha
- Virgem da Lapa
- Virgolândia
Cidade mineiras em alerta até as 10h desta quinta (20/11)
- Águas Formosas
- Águas Vermelhas
- Almenara
- Ataléia
- Bandeira
- Berizal
- Bertópolis
- Bonito de Minas
- Cachoeira de Pajeú
- Caraí
- Carlos Chagas
- Catuti
- Comercinho
- Cônego Marinho
- Crisólita
- Curral de Dentro
- Divisa Alegre
- Divisópolis
- Espinosa
- Felisburgo
- Fronteira dos Vales
- Gameleiras
- Indaiabira
- Itacarambi
- Itaobim
- Itinga
- Jacinto
- Jaíba
- Janaúba
- Januária
- Jequitinhonha
- Joaíma
- Jordânia
- Juvenília
- Machacalis
- Mamonas
- Manga
- Mata Verde
- Matias Cardoso
- Mato Verde
- Medina
- Miravânia
- Montalvânia
- Monte Azul
- Monte Formoso
- Montezuma
- Nanuque
- Ninheira
- Novo Oriente de Minas
- Padre Paraíso
- Pai Pedro
- Palmópolis
- Pavão
- Pedra Azul
- Pedras de Maria da Cruz
- Ponto dos Volantes
- Porteirinha
- Rio do Prado
- Rio Pardo de Minas
- Rubim
- Salinas
- Salto da Divisa
- Santa Cruz de Salinas
- Santa Helena de Minas
- Santa Maria do Salto
- Santo Antônio do Jacinto
- Santo Antônio do Retiro
- São João das Missões
- São João do Paraíso
- Serra dos Aimorés
- Taiobeiras
- Teófilo Otoni
- Umburatiba
- Vargem Grande do Rio Pardo
- Verdelândia
*Estagiária sob supervisão de Juliano Paiva