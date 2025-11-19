Assine
overlay
Início Gerais
ATENÇÃO!!

Cidades de Minas estão sob alerta de chuvas intensas e ventania

Inmet emitiu o alerta de fortes chuvas e ventania até as 10h desta quinta-feira (20/11). Confira a lista de municípios e as recomendações do órgão

Publicidade
Carregando...
LL
Larissa Leone*
LL
Larissa Leone*
Repórter
Estudante de Jornalismo| Estágio da editoria 'Gerais' do Estado de Minas.
19/11/2025 13:01

compartilhe

SIGA
x
O contato direto com a água da chuva contaminada pode favorecer o surgimento de doenças (Imagem: Iara Faga | Shutterstock)
O alerta amarelo do órgão informa sobre o perigo potencial de chuva intensas de até 50mm/dia, além de ventos de até 60km/h. nas próximas 24h crédito: EdiCase

Setenta e cinco municípios de Minas Gerais estão sob alerta de chuvas intensas e ventania, segundo aviso meteorológico emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) nesta manhã (19/11). O aviso é válido até às 10h desta quinta (20/11).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O alerta amarelo do órgão informa sobre o perigo potencial de chuva intensas de até 50mm/dia, além de ventos de até 60km/h.

Em outro aviso divulgado pelo Inmet, mais 163 cidades mineiras também estão sob alerta com possibilidade de chuva de até 50mm/dia e ventos de até 60km/h até as 23h59 de hoje (19/11).

Leia Mais

A quantidade de água da chuva é medida em milímetros (mm). Cada milímetro corresponde a um litro de água por m² (metro quadrado). Por exemplo, se chover 50 milímetros, significa que, em cada metro quadrado, caíram 50 litros de água.

Segundo o órgão, há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O que fazer e não fazer?

  • Evite áreas de inundação;
  • Não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva;
  • Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos;
  • Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores;
  • Tenha atenção especial para áreas de encostas e morros;
  • Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para Cemig (116) ou Defesa Civil (199);
  • Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil;
  • Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.

Cidades mineiras em alerta até as 23h59 de hoje (19/11)

  • Água Boa
  • Aimorés
  • Alpercata
  • Angelândia
  • Araçuaí
  • Aricanduva
  • Arinos
  • Ataléia
  • Berilo
  • Bocaiúva
  • Bonfinópolis de Minas
  • Bonito de Minas
  • Botumirim
  • Brasília de Minas
  • Buritis
  • Buritizeiro
  • Cabeceira Grande
  • Campanário
  • Campo Azul
  • Cantagalo
  • Capelinha
  • Capitão Andrade
  • Capitão Enéas
  • Caraí
  • Carbonita
  • Carlos Chagas
  • Catuji
  • Central de Minas
  • Chapada do Norte
  • Chapada Gaúcha
  • Claro dos Poções
  • Coluna
  • Comercinho
  • Cônego Marinho
  • Conselheiro Pena
  • Coração de Jesus
  • Coroaci
  • Coronel Murta
  • Cristália
  • Cuparaque
  • Diamantina
  • Divino das Laranjeiras
  • Engenheiro Caldas
  • Engenheiro Navarro
  • Fernandes Tourinho
  • Formoso
  • Francisco Badaró
  • Francisco Dumont
  • Franciscópolis
  • Francisco Sá
  • Frei Gaspar
  • Frei Inocêncio
  • Frei Lagonegro
  • Fruta de Leite
  • Galiléia
  • Glaucilândia
  • Goiabeira
  • Governador Valadares
  • Grão Mogol
  • Guaraciama
  • Ibiaí
  • Ibiracatu
  • Icaraí de Minas
  • Itabirinha
  • Itacambira
  • Itacarambi
  • Itaipé
  • Itamarandiba
  • Itambacuri
  • Itanhomi
  • Itinga
  • Itueta
  • Jaíba
  • Jampruca
  • Janaúba
  • Januária
  • Japonvar
  • Jenipapo de Minas
  • Jequitaí
  • Joaquim Felício
  • José Gonçalves de Minas
  • Josenópolis
  • José Raydan
  • Juramento
  • Ladainha
  • Lagoa dos Patos
  • Leme do Prado
  • Lontra
  • Luislândia
  • Malacacheta
  • Mantena
  • Marilac
  • Mathias Lobato
  • Mendes Pimentel
  • Minas Novas
  • Mirabela
  • Montes Claros
  • Nacip Raydan
  • Natalândia
  • Nova Belém
  • Nova Módica
  • Nova Porteirinha
  • Novo Cruzeiro
  • Novo Oriente de Minas
  • Novorizonte
  • Olhos-d'Água
  • Ouro Verde de Minas
  • Padre Carvalho
  • Padre Paraíso
  • Pai Pedro
  • Patis
  • Peçanha
  • Pedras de Maria da Cruz
  • Pescador
  • Pintópolis
  • Ponto Chique
  • Ponto dos Volantes
  • Porteirinha
  • Poté
  • Resplendor
  • Riachinho
  • Riacho dos Machados
  • Rio Pardo de Minas
  • Rio Vermelho
  • Rubelita
  • Salinas
  • Santa Fé de Minas
  • Santa Maria do Suaçuí
  • Santa Rita do Itueto
  • São Félix de Minas
  • São Francisco
  • São Geraldo da Piedade
  • São Geraldo do Baixio
  • São João da Lagoa
  • São João da Ponte
  • São João do Manteninha
  • São João do Pacuí
  • São João Evangelista
  • São José da Safira
  • São José do Divino
  • São José do Jacuri
  • São Pedro do Suaçuí
  • São Romão
  • São Sebastião do Maranhão
  • Sardoá
  • Senador Modestino Gonçalves
  • Serranópolis de Minas
  • Setubinha
  • Taiobeiras
  • Tarumirim
  • Teófilo Otoni
  • Tumiritinga
  • Turmalina
  • Ubaí
  • Unaí
  • Uruana de Minas
  • Urucuia
  • Várzea da Palma
  • Varzelândia
  • Verdelândia
  • Veredinha
  • Virgem da Lapa
  • Virgolândia

Cidade mineiras em alerta até as 10h desta quinta (20/11)

  • Águas Formosas
  • Águas Vermelhas
  • Almenara
  • Ataléia
  • Bandeira
  • Berizal
  • Bertópolis
  • Bonito de Minas
  • Cachoeira de Pajeú
  • Caraí
  • Carlos Chagas
  • Catuti
  • Comercinho
  • Cônego Marinho
  • Crisólita
  • Curral de Dentro
  • Divisa Alegre
  • Divisópolis
  • Espinosa
  • Felisburgo
  • Fronteira dos Vales
  • Gameleiras
  • Indaiabira
  • Itacarambi
  • Itaobim
  • Itinga
  • Jacinto
  • Jaíba
  • Janaúba
  • Januária
  • Jequitinhonha
  • Joaíma
  • Jordânia
  • Juvenília
  • Machacalis
  • Mamonas
  • Manga
  • Mata Verde
  • Matias Cardoso
  • Mato Verde
  • Medina
  • Miravânia
  • Montalvânia
  • Monte Azul
  • Monte Formoso
  • Montezuma
  • Nanuque
  • Ninheira
  • Novo Oriente de Minas
  • Padre Paraíso
  • Pai Pedro
  • Palmópolis
  • Pavão
  • Pedra Azul
  • Pedras de Maria da Cruz
  • Ponto dos Volantes
  • Porteirinha
  • Rio do Prado
  • Rio Pardo de Minas
  • Rubim
  • Salinas
  • Salto da Divisa
  • Santa Cruz de Salinas
  • Santa Helena de Minas
  • Santa Maria do Salto
  • Santo Antônio do Jacinto
  • Santo Antônio do Retiro
  • São João das Missões
  • São João do Paraíso
  • Serra dos Aimorés
  • Taiobeiras
  • Teófilo Otoni
  • Umburatiba
  • Vargem Grande do Rio Pardo
  • Verdelândia

*Estagiária sob supervisão de Juliano Paiva

Tópicos relacionados:

clima minas-gerais previsao-do-tempo

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay