Cidades de Minas estão sob alerta de chuvas intensas e ventania

Estudante de Jornalismo| Estágio da editoria 'Gerais' do Estado de Minas.

Setenta e cinco municípios de Minas Gerais estão sob alerta de chuvas intensas e ventania, segundo aviso meteorológico emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) nesta manhã (19/11). O aviso é válido até às 10h desta quinta (20/11).

O alerta amarelo do órgão informa sobre o perigo potencial de chuva intensas de até 50mm/dia, além de ventos de até 60km/h.

Em outro aviso divulgado pelo Inmet, mais 163 cidades mineiras também estão sob alerta com possibilidade de chuva de até 50mm/dia e ventos de até 60km/h até as 23h59 de hoje (19/11).

A quantidade de água da chuva é medida em milímetros (mm). Cada milímetro corresponde a um litro de água por m² (metro quadrado). Por exemplo, se chover 50 milímetros, significa que, em cada metro quadrado, caíram 50 litros de água.

Segundo o órgão, há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

O que fazer e não fazer?

Evite áreas de inundação;

Não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva;

Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos;

Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores;

Tenha atenção especial para áreas de encostas e morros;

Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para Cemig (116) ou Defesa Civil (199);

Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil;

Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.

Cidades mineiras em alerta até as 23h59 de hoje (19/11)

Água Boa

Aimorés

Alpercata

Angelândia

Araçuaí

Aricanduva

Arinos

Ataléia

Berilo

Bocaiúva

Bonfinópolis de Minas

Bonito de Minas

Botumirim

Brasília de Minas

Buritis

Buritizeiro

Cabeceira Grande

Campanário

Campo Azul

Cantagalo

Capelinha

Capitão Andrade

Capitão Enéas

Caraí

Carbonita

Carlos Chagas

Catuji

Central de Minas

Chapada do Norte

Chapada Gaúcha

Claro dos Poções

Coluna

Comercinho

Cônego Marinho

Conselheiro Pena

Coração de Jesus

Coroaci

Coronel Murta

Cristália

Cuparaque

Diamantina

Divino das Laranjeiras

Engenheiro Caldas

Engenheiro Navarro

Fernandes Tourinho

Formoso

Francisco Badaró

Francisco Dumont

Franciscópolis

Francisco Sá

Frei Gaspar

Frei Inocêncio

Frei Lagonegro

Fruta de Leite

Galiléia

Glaucilândia

Goiabeira

Governador Valadares

Grão Mogol

Guaraciama

Ibiaí

Ibiracatu

Icaraí de Minas

Itabirinha

Itacambira

Itacarambi

Itaipé

Itamarandiba

Itambacuri

Itanhomi

Itinga

Itueta

Jaíba

Jampruca

Janaúba

Januária

Japonvar

Jenipapo de Minas

Jequitaí

Joaquim Felício

José Gonçalves de Minas

Josenópolis

José Raydan

Juramento

Ladainha

Lagoa dos Patos

Leme do Prado

Lontra

Luislândia

Malacacheta

Mantena

Marilac

Mathias Lobato

Mendes Pimentel

Minas Novas

Mirabela

Montes Claros

Nacip Raydan

Natalândia

Nova Belém

Nova Módica

Nova Porteirinha

Novo Cruzeiro

Novo Oriente de Minas

Novorizonte

Olhos-d'Água

Ouro Verde de Minas

Padre Carvalho

Padre Paraíso

Pai Pedro

Patis

Peçanha

Pedras de Maria da Cruz

Pescador

Pintópolis

Ponto Chique

Ponto dos Volantes

Porteirinha

Poté

Resplendor

Riachinho

Riacho dos Machados

Rio Pardo de Minas

Rio Vermelho

Rubelita

Salinas

Santa Fé de Minas

Santa Maria do Suaçuí

Santa Rita do Itueto

São Félix de Minas

São Francisco

São Geraldo da Piedade

São Geraldo do Baixio

São João da Lagoa

São João da Ponte

São João do Manteninha

São João do Pacuí

São João Evangelista

São José da Safira

São José do Divino

São José do Jacuri

São Pedro do Suaçuí

São Romão

São Sebastião do Maranhão

Sardoá

Senador Modestino Gonçalves

Serranópolis de Minas

Setubinha

Taiobeiras

Tarumirim

Teófilo Otoni

Tumiritinga

Turmalina

Ubaí

Unaí

Uruana de Minas

Urucuia

Várzea da Palma

Varzelândia

Verdelândia

Veredinha

Virgem da Lapa

Virgolândia

Cidade mineiras em alerta até as 10h desta quinta (20/11)

Águas Formosas

Águas Vermelhas

Almenara

Ataléia

Bandeira

Berizal

Bertópolis

Bonito de Minas

Cachoeira de Pajeú

Caraí

Carlos Chagas

Catuti

Comercinho

Cônego Marinho

Crisólita

Curral de Dentro

Divisa Alegre

Divisópolis

Espinosa

Felisburgo

Fronteira dos Vales

Gameleiras

Indaiabira

Itacarambi

Itaobim

Itinga

Jacinto

Jaíba

Janaúba

Januária

Jequitinhonha

Joaíma

Jordânia

Juvenília

Machacalis

Mamonas

Manga

Mata Verde

Matias Cardoso

Mato Verde

Medina

Miravânia

Montalvânia

Monte Azul

Monte Formoso

Montezuma

Nanuque

Ninheira

Novo Oriente de Minas

Padre Paraíso

Pai Pedro

Palmópolis

Pavão

Pedra Azul

Pedras de Maria da Cruz

Ponto dos Volantes

Porteirinha

Rio do Prado

Rio Pardo de Minas

Rubim

Salinas

Salto da Divisa

Santa Cruz de Salinas

Santa Helena de Minas

Santa Maria do Salto

Santo Antônio do Jacinto

Santo Antônio do Retiro

São João das Missões

São João do Paraíso

Serra dos Aimorés

Taiobeiras

Teófilo Otoni

Umburatiba

Vargem Grande do Rio Pardo

Verdelândia

*Estagiária sob supervisão de Juliano Paiva