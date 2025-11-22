BH: Defesa Civil emite alerta de chuva com raios neste sábado (22/11)

Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o

A Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu, na tarde deste sábado (22/11), um alerta de pancada de chuva de até 20 mm com raios e rajadas de vento em torno de 45 km/h. O aviso é válido até as 8h de domingo (23/11).

A Defesa Civil recomenda que a população redobre a atenção e evite áreas de inundação ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva. Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores e em caso de raios; não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.

Caso se depare com cabos elétricos rompidos, não se aproxime deles e entre em contato com a Cemig (116) ou Defesa Civil (199) imediatamente.

Ao notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise a Defesa Civil.

Emissão de alertas

Os moradores de Belo Horizonte podem receber os alertas de risco de chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, risco de deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos pelo Canal Público do WhatsApp.

Para acompanhar os alertas e as recomendações da Defesa Civil por SMS gratuitamente, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP da sua rua para o número 40199, e uma mensagem de confirmação será enviada na sequência.