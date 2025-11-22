Assine
BH: Defesa Civil emite alerta de chuva com raios neste sábado (22/11)

O aviso é válido até as 8h deste domingo (23/11). População deve evitar áreas de inundação em momentos de forte chuva

Izabella Caixeta
Repórter
Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024.
22/11/2025 17:45 - atualizado em 22/11/2025 17:46

Previsão é de pancadas de chuva no período da tarde em Belo Horizonte
Previsão é de pancadas de chuva no período da tarde em Belo Horizonte crédito: Vera Schmitz/EM/D.A.Press

A Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu, na tarde deste sábado (22/11), um alerta de pancada de chuva de até 20 mm com raios e rajadas de vento em torno de 45 km/h. O aviso é válido até as 8h de domingo (23/11).  

A Defesa Civil recomenda que a população redobre a atenção e evite áreas de inundação ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva. Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores e em caso de raios; não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.

Caso se depare com cabos elétricos rompidos, não se aproxime deles e entre em contato com a Cemig (116) ou Defesa Civil (199) imediatamente.

Ao notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise a Defesa Civil.

Emissão de alertas

Os moradores de Belo Horizonte podem receber os alertas de risco de chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, risco de deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos pelo Canal Público do WhatsApp.

Para acompanhar os alertas e as recomendações da Defesa Civil por SMS gratuitamente, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP da sua rua para o número 40199, e uma mensagem de confirmação será enviada na sequência. 

