Depois de 17h, PBH retira árvore caída no Castelo; via segue interditada

A queda de uma árvore e dois postes na Rua Heráclito Mourão de Miranda, no Bairro Castelo, na Região da Pampulha, na tarde desta terça-feira (18/11), ainda gera reflexos na manhã desta quarta-feira (19/11). O bloqueio da via, a interrupção de energia e os galhos espalhados pela pista comprometeram a rotina de motoristas, comerciantes e moradores.

Segundo comerciantes, no horário de pico pela manhã, o trânsito ficou muito lento, já que a Rua Heráclito Mourão de Miranda é uma das mais movimentadas do bairro. No meio da manhã, passado o horário crítico, a situação parecia mais tranquila, com melhora gradual no fluxo de veículos.

O comerciante Felipe Paiva, dono de uma distribuidora de vidro, relata que a queda trouxe prejuízos e travou o trânsito logo no início do dia; “De manhã foi um caos. A via é bem movimentada. Tive um prejuízo com dez cargas de vidro que estão no forno quando a luz caiu. Não posso tomar um prejuízo de cinquenta mil por causa da queda de energia”, pontuou.

Já no fim da manhã, o comerciante Thiago Fortes descreveu uma situação um pouco mais controlada,

“Está lento, mas sem congestionamento grande. O fluxo segue devagar, mas bem melhor do que mais cedo.”

Após 17 horas da queda da árvore, equipes da Prefeitura de Belo Horizonte iniciaram a retirada da árvore, que mantinha os dois sentidos da via totalmente interditados.

Segundo a Cemig, 240 clientes permanecem sem energia enquanto as equipes trabalham nos reparos da rede. A companhia informou que os serviços seguem em andamento e que a normalização do fornecimento deve ocorrer até o fim desta quarta-feira.

A BHTrans informou que a região foi sinalizada para permitir os trabalhos de limpeza dos galhos e os reparos da Cemig na rede elétrica. De acordo com o órgão, a via vai permanecer interditada até que todos os serviços sejam concluídos, “para segurança de pedestres e condutores”.