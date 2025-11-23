Durante chuva forte, pacientes do Hospital João XXIII sofrem com vazamento

Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o

Os pacientes do Hospital João XXIII sentiram os impactos da falta de manutenção do local, tendo que recorrer até a guarda-chuvas para se protegerem dos inúmeros vazamentos que inundaram os corredores do prédio neste domingo (23/11). A capital está sob alerta de pancada de chuva entre 30 e 50mm até segunda-feira (24).

Imagens feitas por funcionários do hospital mostram uma quantidade grande de água vazando das lâmpadas no teto e acumulando no chão, com os pacientes em macas no mesmo ambiente e dois homens em cima de bancos. Outro registro mostra uma mulher com um guarda-chuva para transitar pelos corredores.

Em um dos vídeos ouve-se uma funcionária lamentando: ““Acho que nosso computador queimou”. Também há registro do almoxarifado com caixas e equipamentos encharcados.

Segundo o Sindicato Único dos Trabalhadores da Saúde de Minas Gerais (Sind-Saúde/MG), o cenário é de pânico tanto entre os pacientes quanto entre os funcionários. Equipamentos de tomografia também podem ter sido danificados pela água.

Questionada pelo Estado de Minas, a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (FHEMIG), responsável pelo hospital, ainda não respondeu sobre o prejuízo causado pelos vazamentos ou os danos causados aos pacientes.