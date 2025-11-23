Assine
INSALUBRE

Durante chuva forte, pacientes do Hospital João XXIII sofrem com vazamento

Vídeos feitos por funcionários mostram uma grande quantidade de água vazando do teto e pacientes amontoados nos corredores

Izabella Caixeta
Izabella Caixeta
Repórter
Jornalista formada pela UFMG.
23/11/2025 16:46

Vídeos mostram grande vazamento no Hospital João XXIII durante a forte chuva que atingiu Belo Horizonte
Vídeos mostram grande vazamento no Hospital João XXIII durante a forte chuva que atingiu Belo Horizonte crédito: Reprodução

Os pacientes do Hospital João XXIII sentiram os impactos da falta de manutenção do local, tendo que recorrer até a guarda-chuvas para se protegerem dos inúmeros vazamentos que inundaram os corredores do prédio neste domingo (23/11). A capital está sob alerta de pancada de chuva entre 30 e 50mm até segunda-feira (24).

Imagens feitas por funcionários do hospital mostram uma quantidade grande de água vazando das lâmpadas no teto e acumulando no chão, com os pacientes em macas no mesmo ambiente e dois homens em cima de bancos. Outro registro mostra uma mulher com um guarda-chuva para transitar pelos corredores. 

Em um dos vídeos ouve-se uma funcionária lamentando: ““Acho que nosso computador queimou”. Também há registro do almoxarifado com caixas e equipamentos encharcados. 

Segundo o Sindicato Único dos Trabalhadores da Saúde de Minas Gerais (Sind-Saúde/MG), o cenário é de pânico tanto entre os pacientes quanto entre os funcionários. Equipamentos  de tomografia também podem ter sido danificados pela água. 

Questionada pelo Estado de Minas, a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (FHEMIG), responsável pelo hospital, ainda não respondeu sobre o prejuízo causado pelos vazamentos ou os danos causados aos pacientes. 

