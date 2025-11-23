Assine
ATENÇÃO AOS NOVOS NÚMEROS

MG: Sul e Sudoeste têm número 193 inoperante; veja como chamar os bombeiros

Moradores das regiões no estado devem se atentar a 17 novos números de emergência para acionar o Corpo de Bombeiros

Giovanna de Souza
23/11/2025 18:25

crédito: Divulgação/Corpo de Bombeiros

A partir deste domingo (23/11), as Regiões Sul e Sudoeste de Minas Gerais estão com o número de emergência 193, usado para o acionamento do Corpo de Bombeiros Militar, inoperante. Em caso de emergência, a população deve contatar o órgão por 17 novos números locais.

O problema com a linha 193 é externo. De acordo com o 6º Comando Operacional dos bombeiros, a situação foi causada por falhas nas operadoras de telefonia responsáveis pelo serviço. 

Se for necessário contato para emergências, como acidentes, incêndios, resgates e outras situações de risco à vida, a população deve entrar em contato com os seguintes números, de acordo com as regiões:

  • Alfenas e Região: (35) 3297-2614

  • Andradas e Região: (35) 9 9246-0192

  • Boa Esperança e Região: (35) 9 8429-1949

  • Extrema e Região: (35) 9 9809-3919

  • Guaxupé e Região: (35) 9 8725-2348 ou (35) 3551-4560

  • Itajubá e Região: (35) 9 9198-1114

  • Lavras e Região: (35) 3826-2340 ou (35) 3822-1128

  • Machado e Região: (35) 9 9184-0319 ou (35) 3040-0700

  • Passos e Região: (35) 9 8401-9711

  • Piumhi e Região: (37) 3371-1983 ou (37) 3371-1974

  • Pouso Alegre e Região: (35) 2102-1451 ou (35) 9 8471-0084

  • Poços de Caldas e Região: (35) 3697-2342 ou (35) 2101-7240

  • São Sebastião do Paraíso e Região: (35) 3539-1069 ou (35) 3531-6303

  • São Lourenço e Região: (35) 3332-6332

  • Três Corações e Região: (35) 9 8812-2146

  • Varginha e Região: (35) 3690-7230

  • Brigada de Paraisópolis: (35) 9 9948-7222

Divulgação/Corpo de Bombeiros

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A normalização do atendimento pelo número usual não tem previsão. “Estamos trabalhando para que a situação seja normalizada o mais breve possível”, diz trecho do comunicado. 

