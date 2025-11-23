MG: Sul e Sudoeste têm número 193 inoperante; veja como chamar os bombeiros
Moradores das regiões no estado devem se atentar a 17 novos números de emergência para acionar o Corpo de Bombeiros
compartilheSIGA
A partir deste domingo (23/11), as Regiões Sul e Sudoeste de Minas Gerais estão com o número de emergência 193, usado para o acionamento do Corpo de Bombeiros Militar, inoperante. Em caso de emergência, a população deve contatar o órgão por 17 novos números locais.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Leia Mais
O problema com a linha 193 é externo. De acordo com o 6º Comando Operacional dos bombeiros, a situação foi causada por falhas nas operadoras de telefonia responsáveis pelo serviço.
- Militares ficam feridos após acidente durante perseguição no Sul de Minas
- Acidente entre carretas mata motorista e congestiona BR-381, no Sul de MG
Se for necessário contato para emergências, como acidentes, incêndios, resgates e outras situações de risco à vida, a população deve entrar em contato com os seguintes números, de acordo com as regiões:
-
Alfenas e Região: (35) 3297-2614
-
Andradas e Região: (35) 9 9246-0192
-
Boa Esperança e Região: (35) 9 8429-1949
-
Extrema e Região: (35) 9 9809-3919
-
Guaxupé e Região: (35) 9 8725-2348 ou (35) 3551-4560
-
Itajubá e Região: (35) 9 9198-1114
-
Lavras e Região: (35) 3826-2340 ou (35) 3822-1128
-
Machado e Região: (35) 9 9184-0319 ou (35) 3040-0700
-
Passos e Região: (35) 9 8401-9711
-
Piumhi e Região: (37) 3371-1983 ou (37) 3371-1974
-
Pouso Alegre e Região: (35) 2102-1451 ou (35) 9 8471-0084
-
Poços de Caldas e Região: (35) 3697-2342 ou (35) 2101-7240
-
São Sebastião do Paraíso e Região: (35) 3539-1069 ou (35) 3531-6303
-
São Lourenço e Região: (35) 3332-6332
-
Três Corações e Região: (35) 9 8812-2146
-
Varginha e Região: (35) 3690-7230
-
Brigada de Paraisópolis: (35) 9 9948-7222
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
A normalização do atendimento pelo número usual não tem previsão. “Estamos trabalhando para que a situação seja normalizada o mais breve possível”, diz trecho do comunicado.