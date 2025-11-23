MG: Sul e Sudoeste têm número 193 inoperante; veja como chamar os bombeiros

A partir deste domingo (23/11), as Regiões Sul e Sudoeste de Minas Gerais estão com o número de emergência 193, usado para o acionamento do Corpo de Bombeiros Militar, inoperante. Em caso de emergência, a população deve contatar o órgão por 17 novos números locais.

O problema com a linha 193 é externo. De acordo com o 6º Comando Operacional dos bombeiros, a situação foi causada por falhas nas operadoras de telefonia responsáveis pelo serviço.

Se for necessário contato para emergências, como acidentes, incêndios, resgates e outras situações de risco à vida, a população deve entrar em contato com os seguintes números, de acordo com as regiões:

Alfenas e Região: (35) 3297-2614

Andradas e Região: (35) 9 9246-0192

Boa Esperança e Região: (35) 9 8429-1949

Extrema e Região: (35) 9 9809-3919

Guaxupé e Região: (35) 9 8725-2348 ou (35) 3551-4560

Itajubá e Região: (35) 9 9198-1114

Lavras e Região: (35) 3826-2340 ou (35) 3822-1128

Machado e Região: (35) 9 9184-0319 ou (35) 3040-0700

Passos e Região: (35) 9 8401-9711

Piumhi e Região: (37) 3371-1983 ou (37) 3371-1974

Pouso Alegre e Região: (35) 2102-1451 ou (35) 9 8471-0084

Poços de Caldas e Região: (35) 3697-2342 ou (35) 2101-7240

São Sebastião do Paraíso e Região: (35) 3539-1069 ou (35) 3531-6303

São Lourenço e Região: (35) 3332-6332

Três Corações e Região: (35) 9 8812-2146

Varginha e Região: (35) 3690-7230

Brigada de Paraisópolis: (35) 9 9948-7222

Atenção aos novos números de emergência no Sul e Sudoeste de Minas Gerais

A normalização do atendimento pelo número usual não tem previsão. “Estamos trabalhando para que a situação seja normalizada o mais breve possível”, diz trecho do comunicado.