INCÊNDIO

Bombeiros debelam incêndio de alto risco em Sete Lagoas

As causas do incêndio ainda são desconhecidas. Preocupação mais foi com cilindros de gás existentes no local

Ivan Drummond
ID
Ivan Drummond
Repórter
Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"
22/11/2025 10:32

Incêndio começou às 20h30 desta sexta-feira, segundo os bombeiros
Incêndio começou às 20h30 desta sexta-feira, segundo os bombeiros crédito: CBMMG

Um incêndio destruiu, na noite desta sexta-feira (21/11), em Sete Lagoas (MG), Região Metropolitana de Belo Horizonte, o galpão da empresa Polirim Fabricação de Artefatos Plásticos. 

O fogo começou por volta de 20h30, na Rua Uberlândia, 1001, Bairro Vale das Palmeiras. Duas viaturas dos Bombeiros foram enviadas, iniciando o combate. Havia um motivo a mais de preocupação, porque existe um depósito de gás perto da empresa de material plástico. 

Segundo informações do Corpo de Bombeiros as chamas atingiram uma área de 400 metros quadrados (m²) do galpão industrial, onde eram armazenadas peças plásticas automotivas, galões de tinta e thinner, materiais que contribuíram para a rápida propagação do fogo.

Muitas explosões pequenas foram registradas durante o combate ao fogo, isso, segundo os bombeiros, devido ao material combustível.

Na área externa da edificação, e próxima à região atingida, havia três cilindros de gás do tipo P1000, contendo cerca de 3.000 quilos do produto. Em razão do risco potencial de explosão, toda a área da empresa e as vias próximas foram isoladas pelas equipes de segurança.

Foram utilizadas no combate às chamas seis linhas de ataque, com jatos de água pressurizada, sendo três  das viaturas de combate a incêndio e três de hidrantes da empresa.

Os bombeiros também fizeram o resfriamento dos cilindros de gás enquanto apagavam o fogo. Foram gastos cerca de 30 mil litros de água na operação.

O incêndio, de elevada temperatura, provocou o colapso de estruturas metálicas internas. Focos remanescentes foram eliminados. A perícia da Polícia Civil foi acionada, mas ainda não há informações sobre as causas do incêndio.

Depois que o fogo foi debelado, os bombeiros passaram orientações de segurança aos responsáveis pela empresa, incluindo a manutenção da rede elétrica desligada até avaliação técnica especializada.

