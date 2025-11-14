Botijão de gás explode em escola infantil de Jequitibá
Após a explosão, duas funcionárias ficaram feridas, com queimaduras de primeiro grau nos braços, pernas e rosto
Um botijão de gás explodiu na Escola Municipal Fundamental, no Centro de Jequitibá, na Região Central de Minas, na tarde dessa quinta-feira (13/11). As vítimas - duas funcionárias do centro educacional - estão fora de perigo.
Era por volta das 13h, quando o Corpo de Bombeiros recebeu o chamado de uma explosão ocorrida na cozinha da escola, que fica ao lado da biblioteca e da sala onde fica armazenado o material de limpeza.
Segundo informações do boletim de ocorrências (BO) do Corpo de Bombeiros, uma funcionária que manuseava um botijão, carregava o equipamento, quando deixou que ele caísse e batesse no chão. Com isso, a válvula se rompeu.
O gás vazou e como haviam bocas do fogão acesas, houve a combustão. Consequentemente, o botijão explodiu com a propagação de chamas.
No local, além da funcionária que manuseava o botijão, haviam duas outras funcionárias, que sofreram queimaduras de primeiro grau nos braços, pernas e rosto.
As funcionárias foram socorridas pelo Samu, que as levou para o Centro Municipal de Saúde Fidélis Diniz Costa. No momento da explosão, havia 90 crianças na escola. Elas foram evacuadas, em segurança. Nenhuma ficou ferida. Os bombeiros, por sua vez, controlaram as chamas. As aulas foram retomadas.