Assine
overlay
Início Gerais
EXPLOSÃO

Botijão de gás explode em escola infantil de Jequitibá

Após a explosão, duas funcionárias ficaram feridas, com queimaduras de primeiro grau nos braços, pernas e rosto

Publicidade
Carregando...
ID
Ivan Drummond
ID
Ivan Drummond
Repórter
Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"
14/11/2025 14:27 - atualizado em 14/11/2025 14:27

compartilhe

SIGA
x
A explosão ocorreu na cozinha da escola, mas não abalou a edificação
A explosão ocorreu na cozinha da escola, mas não abalou a edificação crédito: Google maps

Um botijão de gás explodiu na Escola Municipal Fundamental, no Centro de Jequitibá, na Região Central de Minas, na tarde dessa quinta-feira (13/11). As vítimas - duas funcionárias do centro educacional - estão fora de perigo.  

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Era por volta das 13h, quando o Corpo de Bombeiros recebeu o chamado de uma explosão ocorrida na cozinha da escola, que fica ao lado da biblioteca e da sala onde fica armazenado o material de limpeza.

Segundo informações do boletim de ocorrências (BO) do Corpo de Bombeiros, uma funcionária que manuseava um botijão, carregava o equipamento, quando deixou que ele caísse e batesse no chão. Com isso, a válvula se rompeu.

O gás vazou e como haviam bocas do fogão acesas, houve a combustão. Consequentemente, o botijão explodiu com a propagação de chamas.

No local, além da funcionária que manuseava o botijão, haviam duas outras funcionárias, que sofreram queimaduras de primeiro grau nos braços, pernas e rosto.

Leia Mais

As funcionárias foram socorridas pelo Samu, que as levou para o Centro Municipal de Saúde Fidélis Diniz Costa. No momento da explosão, havia 90 crianças na escola. Elas foram evacuadas, em segurança. Nenhuma ficou ferida. Os bombeiros, por sua vez, controlaram as chamas. As aulas foram retomadas.

Tópicos relacionados:

botijao-de-gas escola explosao

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay