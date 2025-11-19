Assine
overlay
Início Gerais
INCÊNDIO

MG: incêndio destrói estofaria e queima 20 bancos automotivos; veja fotos

Fogo atingiu máquinas de costura, instalações elétricas e toda a estrutura interna da loja em Bocaiúva, no Norte de Minas Gerais; ninguém se feriu

Publicidade
Carregando...
Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
19/11/2025 11:13

compartilhe

SIGA
x
Incêndio destruiu 20 bancos de automóveis e mais duas máquinas de costura do estabelecimento comercial no interior de Minas
Incêndio destruiu 20 bancos de automóveis e mais duas máquinas de costura do estabelecimento comercial no interior de Minas crédito: Corpo de Bombeiros/Reprodução

Um incêndio destruiu uma estofaria automotiva no bairro Pernambuco, em Bocaiúva (MG), no Norte do estado nessa terça-feira (18). O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 16h40, depois de moradores perceberem uma intensa fumaça saindo do estabelecimento, que estava fechado no momento do início das chamas.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Quando a equipe chegou ao local, encontrou a porta aberta e o proprietário, com ajuda de vizinhos, tentando retirar materiais do interior da loja. Os militares iniciaram imediatamente o combate ao fogo, que já havia tomado o ambiente e saturado a área com fumaça devido à queima da espuma dos estofados.

Leia Mais

Segundo o proprietário, o incêndio destruiu cerca de 20 bancos de automóveis e duas máquinas de costura. As chamas também danificaram toda a instalação elétrica, queimaram paredes e teto e provocaram o desprendimento de parte do reboco da viga superior.

Depois de controlar o incêndio, os bombeiros realizaram o rescaldo para evitar novos focos. A suspeita inicial é de que um curto-circuito tenha dado início ao sinistro, mas a causa exata ainda será analisada tecnicamente.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Apesar dos prejuízos materiais significativos, ninguém ficou ferido.

Suspeita-se que o sinistro tenha sido iniciado por um possível curto-circuito
Suspeita-se que o sinistro tenha sido iniciado por um possível curto-circuito Corpo de Bombeiros/Reprodução

Tópicos relacionados:

bombeiros incendio minas-gerais

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay