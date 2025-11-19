MG: incêndio destrói estofaria e queima 20 bancos automotivos; veja fotos
Fogo atingiu máquinas de costura, instalações elétricas e toda a estrutura interna da loja em Bocaiúva, no Norte de Minas Gerais; ninguém se feriu
Um incêndio destruiu uma estofaria automotiva no bairro Pernambuco, em Bocaiúva (MG), no Norte do estado nessa terça-feira (18). O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 16h40, depois de moradores perceberem uma intensa fumaça saindo do estabelecimento, que estava fechado no momento do início das chamas.
Quando a equipe chegou ao local, encontrou a porta aberta e o proprietário, com ajuda de vizinhos, tentando retirar materiais do interior da loja. Os militares iniciaram imediatamente o combate ao fogo, que já havia tomado o ambiente e saturado a área com fumaça devido à queima da espuma dos estofados.
Segundo o proprietário, o incêndio destruiu cerca de 20 bancos de automóveis e duas máquinas de costura. As chamas também danificaram toda a instalação elétrica, queimaram paredes e teto e provocaram o desprendimento de parte do reboco da viga superior.
Depois de controlar o incêndio, os bombeiros realizaram o rescaldo para evitar novos focos. A suspeita inicial é de que um curto-circuito tenha dado início ao sinistro, mas a causa exata ainda será analisada tecnicamente.
Apesar dos prejuízos materiais significativos, ninguém ficou ferido.