Homem que incendiou apartamento da ex-companheira em BH é preso
Mandado de prisão preventiva foi cumprido um dia depois do ataque no Bairro Goiânia
compartilheSIGA
O homem de 52 anos que ateou fogo no apartamento da ex-companheira no Bairro Goiânia, Região Nordeste de Belo Horizonte (MG), foi preso na noite dessa quarta-feira (12/11) pela Polícia Civil. A prisão preventiva foi cumprida pela equipe do Departamento de Família depois da vítima, de 51 anos, solicitar uma medida protetiva na Casa da Mulher Mineira horas antes.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Relembre o caso
O incêndio ocorreu por volta das 18h30 dessa terça-feira (11/11), na Rua Trucal. Segundo o Corpo de Bombeiros, as chamas começaram depois que o suspeito entrou no condomínio e incendiou o imóvel da ex-companheira, destruindo dois quartos. Ninguém ficou ferido, e os militares conseguiram impedir que o fogo se alastrasse para outras áreas do prédio.
De acordo com o Boletim de Ocorrência, o homem ligou para a vítima momentos antes pedindo que ela fosse ao apartamento dele. Ao receber uma negativa, ameaçou “encontrá-la de qualquer forma” e permaneceu na portaria do prédio. Ele conseguiu entrar no condomínio ao aproveitar a chegada de um veículo ao local. Segundo testemunhas, o homem apresentava fala desconexa e comportamento desorientado, possivelmente sob efeito de drogas.
Leia Mais
Uma moradora relatou que o suspeito também se aproveitou da entrada dela no bloco para acessar o prédio. Ele subiu até o 12º andar, onde fica o apartamento da vítima, e iniciou o incêndio. Parte dos destroços caiu sobre veículos estacionados próximos ao edifício.
Medidas e investigação
Depois do ataque, a vítima informou que procuraria a Casa da Mulher Mineira para solicitar proteção. A Defesa Civil e a perícia da Polícia Civil (PCMG) foram acionadas para avaliar os danos e investigar as circunstâncias do crime.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
O apartamento foi isolado para vistoria técnica. As investigações continuam, e o autor segue à disposição da Justiça.