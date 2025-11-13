Homem que incendiou apartamento da ex-companheira em BH é preso

O homem de 52 anos que ateou fogo no apartamento da ex-companheira no Bairro Goiânia, Região Nordeste de Belo Horizonte (MG), foi preso na noite dessa quarta-feira (12/11) pela Polícia Civil. A prisão preventiva foi cumprida pela equipe do Departamento de Família depois da vítima, de 51 anos, solicitar uma medida protetiva na Casa da Mulher Mineira horas antes.

Relembre o caso

O incêndio ocorreu por volta das 18h30 dessa terça-feira (11/11), na Rua Trucal. Segundo o Corpo de Bombeiros, as chamas começaram depois que o suspeito entrou no condomínio e incendiou o imóvel da ex-companheira, destruindo dois quartos. Ninguém ficou ferido, e os militares conseguiram impedir que o fogo se alastrasse para outras áreas do prédio.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, o homem ligou para a vítima momentos antes pedindo que ela fosse ao apartamento dele. Ao receber uma negativa, ameaçou “encontrá-la de qualquer forma” e permaneceu na portaria do prédio. Ele conseguiu entrar no condomínio ao aproveitar a chegada de um veículo ao local. Segundo testemunhas, o homem apresentava fala desconexa e comportamento desorientado, possivelmente sob efeito de drogas.

Uma moradora relatou que o suspeito também se aproveitou da entrada dela no bloco para acessar o prédio. Ele subiu até o 12º andar, onde fica o apartamento da vítima, e iniciou o incêndio. Parte dos destroços caiu sobre veículos estacionados próximos ao edifício.

Medidas e investigação

Depois do ataque, a vítima informou que procuraria a Casa da Mulher Mineira para solicitar proteção. A Defesa Civil e a perícia da Polícia Civil (PCMG) foram acionadas para avaliar os danos e investigar as circunstâncias do crime.

O apartamento foi isolado para vistoria técnica. As investigações continuam, e o autor segue à disposição da Justiça.