BH: Justiça faz audiência de custódia de mulher que desviou armas

A Justiça realizará, na manhã desta terça-feira (11/10), a audiência de custódia da servidora administrativa Vanessa de Lima Figueiredo, de 44 anos, acusada de desviar armas da 1ª Delegacia de Polícia Civil do Barreiro, que está instalada no Bairro Cabana do Pai Tomás, na região Oeste de Belo Horizonte.

No total, segundo informações da Corregedoria Geral de Polícia Civil, seriam 220 armas. De acordo com o delegado-chefe da Corregedoria, Rômulo Guimarães Dias, as armas desaparecidas são consideradas obsoletas ou de baixo calibre. Ou seja, segundo ele, armas que não são mais utilizadas no serviço ativo e cujas munições não são mais fabricadas.

Na audiência de custódia, a Justiça decidirá se transformará a prisão em flagrante de Vanessa em prisão preventiva ou temporária, ou mesmo se ela será solta. No momento, Vanessa está detida no sistema prisional.

Vanessa, que foi presa em casa, no último domingo (9/11), é acusada de crime de peculato contra a administração pública, que prevê uma pena de dois a 12 anos.

As suspeitas são de que ela tenha passado as armas para membros do chamado braço evangélico do Terceiro Comando Público (TCP), também no Bairro Cabana do Pai Tomás.

Quem é ela

Segundo informações do Governo de Minas Gerais, Vanessa é funcionária pública desde 2014. Ela foi aprovada num concurso público, em 2013, para o cargo de servidora administrativa.

No entanto, Vanessa foi indicada, no momento da posse, como Analista da Polícia Civil e Atividades Governamentais. Ela foi integrada à Delegacia do Bairro Jardinópolis, também na zona oeste de BH.

